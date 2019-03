Haute instance indépendante de surveillance des élections : L’élu mandaté au service du peuple

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a souligné, hier à Saida, que l’élu, «quelle que soit sa position, est un responsable politique, mandaté au service du peuple». Animant une conférence de presse au siège de la permanence de wilaya de la HIISE, M. Derbal a déclaré que l’élu est délégué par le peuple pour défendre ses droits et veiller à ses intérêts, rappelant que la Constitution algérienne accorde la souveraineté au peuple.

«Le choix d’un candidat est une délégation pour l’élu», a expliqué le président de la HIISE, qualifiant l’abstention de voter de «défaillance» de la part du citoyen qui ne s’acquitte pas de son devoir électoral et renonce à son droit de déléguer une personne à laquelle il fait confiance pour protéger ses intérêts. Par ailleurs, M. Abdelwahab Derbal a insisté sur l’importance de l’assainissement des listes électorales et son impact sur le taux de participation aux élections. Il a réaffirmé que l’Etat a fourni de grands efforts dans l’opération d’assainissement des listes électorales (radiation de personnes décédées et non déclarées, des doubles inscriptions et de ceux ayant perdu leur droit de vote pour délits), soutenant que cette opération «a réalisé de bons résultats à ce jour».

M. Abdelwahab Derbal a appelé les membres des permanences de wilayas de la HIISE à utiliser les médias publics et privés pour éclairer et informer l’opinion publique. La délégation de la Haute instance indépendante de surveillance des élections présidée par M. Abdelwahab Derbal a visité le siège de la permanence de wilaya de la HIISE et le siège d’APC de Saida où elle s’est enquise du taux d’avancement des préparatifs en cours en prévision de l’élection présidentielle du 18 avril 2019.