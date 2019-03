Projet LPP Ahmed-Medeghri 600 lgts de Rouiba : L’ENPI promet de livrer rapidement les logements

Plus d’une soixantaine de souscripteurs au programme LPP/600 logements de Rouiba (Alger) ont organisé, mercredi dernier, un ‘‘sit-in’’ au niveau de la direction générale de l’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière, sise à Saïd Hamdine, et ce, après un retard de livraison de plus de trois ans.

Les souscripteurs ont été reçus par le PDG de l’ENPI en personne à qui ils ont exprimé leurs doléances au sujet du projet des 600 logements de Rouiba et surtout en ce qui concerne les dates de livraison non fixées ainsi que de malfaçons constatées dans la réalisation des logements. A ce propos, Mosbah Rabehi a rassuré les souscripteurs en annonçant que la livraison totale du site aura lieu avant la date butoir du 31 décembre 2019 et a promis au passage de faire de son mieux pour faire avancer cette date et procéder à des livraisons partielles à chaque occasion. Pour ce faire, le PDG de l’Entreprise nationale de promotion immobilière s’est engagé à renforcer le chantier en moyens humains à partir de ces jours, suite à quoi des visites seront organisées tous les 15 jours en présence des services techniques de l’ENPI et de cinq représentants des souscripteurs afin de suivre l’avancement et la qualité des travaux, la première visite étant prévue le 9 mars 2019. Une visite qui permettra, entre autres, de recenser les malfaçons et les réserves sur les travaux aux fins d’y remédier tel que promis par le PDG de l’ENPI. Mosbah Rabehi a donné également des instructions fermes pour réaliser un ‘‘logement témoin’’ pour servir de référence à la réalisation des logements du site. Ainsi donc et suite aux nombreux courriers envoyés et autres plaintes déposées, les souscripteurs au programme LPP 600 logements Ahmed-Medeghri de Rouiba voient leurs préoccupations prises sérieusement en charge.

Pour rappel, l’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière a été créée le 6 mai 2009 conformément à la résolution n° 05/92 du 22 janvier 2009, portant sur la réorganisation des Entreprises de Promotion du Logement Familial (E.P.L.F) dont le siège social est situé à Alger. Ainsi, la mise en œuvre de la restructuration des Entreprises Publiques Economiques-EPLF, a donné naissance à l’entreprise ENPI, par voie de fusion-absorption. Il convient de noter que les missions principales de l’ENPI sont les suivantes : l’acquisition de terrains d’assiettes en vue de lancer toutes opérations concourant à la conception et le financement de la réalisation d’ensembles immobiliers.

L’acquisition de terrains d’assiette, en vue de la réalisation de programmes de lotissement viabilisés dont les parcelles sont destinées à la vente. Mais aussi, l’acquisition d’immeubles bâtis, en vue de leur réhabilitation, rénovation ou restructuration et destinés à la vente, la gestion d’ensembles immobiliers, le conseil et l’assistance en matière de gestion du patrimoine ainsi que la réalisation du programme de Logements Promotionnels Publics (LPP), Programme d’intervention sur tout le territoire national pour tous types de logements collectifs, semi-collectifs et individuels.

Sami Kaïdi