Infrastructures de jeunes : Assurer l’encadrement

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a indiqué, hier à Tindouf, que des indices positifs de développement du secteur sont perceptibles dans cette wilaya de l'extrême Sud-Ouest du pays. «Il y a de nombreux indices positifs montrant que le secteur de la jeunesse et des sports ne cesse de se développer dans la wilaya de Tindouf, à la faveur du soutien dont elle a bénéficié ces dernières années», a affirmé le ministre dans un point de presse en marge de sa visite de travail dans la wilaya. M. Hattab a indiqué que la wilaya de Tindouf a bénéficié d'un montant de 2,7 milliards DA pour la réalisation d'une série de projets et d'installations à la satisfaction des jeunes de la région, témoignant de la dynamique du secteur en matière de structures et d'encadrement spécialisé. Ce qui a donné lieu à la concrétisation de nombreuses structures juvéniles et sportives à même de prendre en charge les attentes des jeunes de la région, a estimé le ministre, ajoutant que ce financement est accompagné d'un investissement dans la ressource humaine à travers la prospection de potentialités sportives et la création d'académies spécialisées. Selon M. Hattab, la stratégie et les efforts du secteur s'orientent vers l'investissement dans la ressource humaine, une démarche susceptible d'avoir des répercussions positives sur les jeunes et sur la région de façon générale. Il a rappelé, dans ce cadre, que 7.390 projets et installations ont été réalisés ces dernières années à travers le territoire national à la satisfaction des jeunes.

Ces installations ont été accompagnées d'efforts pour leur encadrement qui demeure, a-t-il relevé, en deçà des attentes des jeunes au regard de la dynamique de développement, rendant difficile la maîtrise du volet de l'encadrement. Le ministre a, lors de sa visite de travail à Tindouf, procédé à la mise en exploitation d'un complexe sportif de proximité et d'un stade de proximité au niveau du quartier Sellagua et d'un autre stade de proximité à la cité El-Kassabi, avant d'inspecter une piscine semi-olympique à la cité Ennasr, une salle sportive spécialisée dans le karaté-do, et d'une autre polyvalente à la cité Slimane-Amirat.

Le stade de football Abdelhamid-Kermali, d'une capacité de 5.400 places, situé à la cité El-Wiam, a fait également l'objet de la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a pris connaissance, sur site, des préoccupations des présidents de clubs, liées notamment aux contraintes de déplacements des clubs hors wilaya du fait de l'éloignement et de l'absence de soutien financier pour la couverture des frais de déplacements. M. Hattab a, en outre, remis des chèques à quatre clubs activant au niveau de la wilaya, et a inspecté une salle omnisports où il a assisté à des exhibitions sportives exécutées par des jeunes adhérents d'écoles de football, de handball, de basket-ball et de judo.