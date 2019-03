Invité de notre forum, M. Noureddine Boudissa, Directeur Général d’ALGERAC : « Une nouvelle stratégie qui rend plus visible la conformité de nos produits »

«Nous sommes en train de mettre à niveau toute l’infrastructure de qualité algérienne. Nous sommes en train d’accréditer un maximum de laboratoires dans tous les domaines. Nous avons mis en place une stratégie, et nous avons l’objectif d’accréditer 240 laboratoires qui ont été choisis sciemment dans les domaines où nous importons le maximum de produits (produits pharmaceutiques, la pièce de rechange, les matériaux de construction, les instruments de mesures, les blés, tout ce que nous consommons», a expliqué, hier à notre forum, le directeur général de l’organe d’accréditation Algerac, M. Noureddine Boudissa, en faisant l’état des lieux de la qualité de nos produits.

Notre invité affirme que cette mise à niveau est tributaire de trois paramètres. Il est question, explique M. Boudissa, de «développer un réseau national et 240 laboratoires, d’organismes d’inspection et de certification de produits, pluridisciplinaires accrédités», de «généraliser l’utilisation des règlements techniques pour valoriser, protéger le produit national, assurer un meilleur contrôle des produits d’importation» et revoir la réglementation sur l’infrastructure qualité. M. Boudissa dira qu’«aujourd’hui les pouvoirs publics sont conscients que l’accréditation, qui «doit être obligatoire, est un facteur déterminant dans la garantie du label qualité exigé par les clients et ce, à travers des organismes en charge de l’évaluation de la conformité». Pour le premier responsable d’Algerac, l’accréditation devient une démarche obligatoire d’autant que les pouvoirs publics affichent leur volonté de faire de l’année 2019, l’année de l’export. «Aussi, il faut sensibiliser les producteurs à avoir des documents pour chaque produit fabriqué, délivrés par des laboratoires accrédités. Ce sont ces documents qui sont le vrai passeport pour le commerce international», explique le directeur général d’Algerac avant de préciser que «même au niveau national les donneurs d’ordre exigent dans leurs appels d’offres l’accréditation d’Algerac. Nous devons nous organiser pour rattraper le retard que nous accusons en matière de règlements techniques.

Ce qui est positif, c’est qu’il existe une prise de conscience et une demande puisque «Beaucoup de laboratoires demandent à être accrédités dans divers domaines comme celui de la santé où des groupes de travail œuvrent pour remettre à niveau l’ensemble des laboratoires, qu’ils soient privés ou publics, il existe aussi une demande assez importante dans le secteur de la pièce de rechange. Le directeur général d’Algerac affirme que son organisme a signé des protocoles d’accréditation avec des donneurs d’ordre à savoir, Sonatrach, le ministère de la défense, Sonelgaz et le ministère de l’Agriculture. Le responsable d’Algerac reconnaît qu’«aujourd’hui, l’Etat algérien ne peut pas garantir qu’un produit est conforme, car les règlements techniques, les spécificités techniques et les exigences du produit à importer n’existent pas.»



Algerac à l’international avec des conventions de reconnaissance mutuelle



M. Boudissa rappellera par ailleurs qu’Algerac, organisme national d’accréditation, a été créé en 2006. Il a commencé les opérations d’accréditation depuis l’année 2009. Il a bénéficié de la reconnaissance internationale par l’European Accreditation, depuis le 15 octobre 2017 à travers des accords bilatéraux tout en étant membre associé, ainsi qu’une reconnaissance internationale de l’international Laboratory Accreditation Cooperation. Algerac a également signé des protocoles de reconnaissance mutuelle avec l’Egypte, les pays du Golfe et bientôt avec la Corée du Sud.

Dès l’année 2019, l’organisme d’accréditation se lance dans l’accréditation à l’international. Algerac se mettra à l’international à compter de 2019, et exportera ses services au Maroc, dont 5 clients sont déjà connus, au Burkina Faso, en Mauritanie et à Madagascar. M. Boudissa rappellera aussi la convention signée la semaine passée avec la Corée et sept autres pays du Kalidj et bientôt la Turquie, la Chine... Ces conventions consacrent la reconnaissance mutuelle et garantissent la qualité et la conformité des produits qui nous viennent de ces pays et les produits que l’Algérie pourraient exporter vers ces pays.

M. Boudissa nous affirme enfin «qu’Algerac a été réévaluée la semaine passée et a obtenu sa reconnaissance pour une durée de 4 ans, ce qui va booster la généralisation de l’accréditation». Dans ce sens le responsable d’Algerac optera pour des opérations de sensibilisation à l’adresse de tous les acteurs économiques et les associations de protection des consommateurs dans le but de leur inculquer la culture de la «qualité».

Farida Larbi