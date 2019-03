MSP : pouvoir-opposition : propositions similaires

Le président du MSP, Abderrezak Makri, a affirmé hier à Alger que «le pouvoir et certains partis de l'opposition formulent des propositions qui ne diffèrent pas de celles proposées par le MSP à travers son initiative de consensus national», déplorant le fait qu'«elles n'aient pas été prises en compte, dès le début, ce qui aurait évité au pays de se retrouver dans la situation actuelle», a-t-il dit.

Il a ajouté, dans ce sens, que le MSP «n'a eu de cesse d'alerter le pouvoir et l'opposition que le fait d'ignorer la voix de la raison et de négliger le dialogue et le consensus national pourrait plonger le pays dans des crises plus graves que ce qu'il vit». Revenant sur la décision du Conseil consultatif portant la non-participation du MSP à la présidentielle du 18 avril 2019, M. Makri a précisé qu'elle est motivée par le choix de son parti «d'écouter la voix de la rue et de se rallier au peuple».