Front el-Moustakbel : Pour une élection libre

Le président du Front Al-Moustakbel et candidat à la présidentielle d'avril 2019, Abdelaziz Belaïd, a mis en avant, hier à Alger, l'impératif de réunir un ensemble de conditions pour une élection «libre et régulière». Lors d'une conférence de presse animée au lendemain du dépôt de dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel, M. Belaïd a estimé également nécessaire de «garantir un climat permettant d'assurer une élection libre, régulière et transparente», se déclarant contre l'idée du report de cette élection avec le risque de voir le pays entrer dans «une situation d'exception ou d'état d'urgence». Par ailleurs, le président du Front Al-Moustakbel a menacé de retirer sa candidature dans le cas où le Président Abdelaziz Bouteflika maintiendrait sa candidature. M. Belaïd a également exprimé le soutien de sa formation politique aux marches populaires organisées à travers plusieurs wilayas du pays.