RND : La voix des citoyens a été entendue

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a qualifié, hier, le message du candidat à la présidentielle du 18 avril 2019, Abdelaziz Bouteflika, de «confirmation que la voix des citoyens a été entendue». Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le RND «s'est félicité du contenu du message du moudjahid Abdelaziz Bouteflika à l'occasion du dépôt de son dossier de candidature à la prochaine présidentielle», estimant que c'est là «une confirmation que la voix des citoyens a été entendue».

Le RND a salué, à ce propos, le processus de «réformes révélées par le Président Bouteflika, le 10 février dernier lors de l'annonce de sa candidature, et qu'il a détaillées plus amplement dans son message à la nation, dont la tenue d'une conférence nationale de consensus, une profonde révision de la Constitution et l'organisation, prochainement, d'une élection présidentielle anticipée, en couronnement de ce processus, sans la participation du moudjahid Abdelaziz Bouteflika».

Estimant que les engagements du candidat Abdelaziz Bouteflika contenus dans sa lettre de candidature «apportent des réponses satisfaisantes aux revendications des citoyens pour le changement», le RND a souhaité voir ce message contribuer à l'instauration de la quiétude permettant à notre pays de continuer à avancer dans la sérénité et la stabilité vers le rendez-vous du 18 avril prochain». Pour le RND cette échéance «est une halte importante pour aplanir la voie aux réformes et au changement tout en préservant la stabilité du pays et sa pérennité», conclut le communiqué.