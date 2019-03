M. Derbal : « La HIISE est indépendante et s’engage à respecter la loi »

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a affirmé, hier à Mostaganem, que la HIISE est indépendante et s’engage à respecter la loi. Lors d’un point de presse, à la permanence de wilaya de cette instance, M. Derbal a souligné que la HIISE est une «instance de loi, qui ne dépend de personne (candidats, administration et justice)», déclarant que «personne ne peut porter atteinte à son indépendance». La loi électorale s’intéresse plus au dossier de candidature déposé auprès du Conseil constitutionnel qu'à la personne du candidat à l'élection présidentielle, a-t-il dit, affirmant que c’est la loi qui tranche dans ce sujet et non pas l'opinion ou l’humeur. Les articles 139 et 140 de la loi électorale prennent en considération le cas du dossier de candidature et non pas celui du candidat, contrairement à l’article sur les élections législatives, a ajouté le président de la HIISE, évoquant que la loi oblige, pour les élections législatives, le candidat tête de liste à déposer le dossier de candidature et en cas exceptionnel et avec un motif valable le deuxième dans la liste.

«La candidature à l'élection présidentielle n’est pas par liste. Elle engage un seul candidat et les applications du Conseil constitutionnel dans ce sens sont claires», a-t-il rappelé, notant que la loi est au-dessus de toute considération et qu’un texte de loi malgré son imperfection est plus adaptable qu'une opinion, aussi juste soit-elle. Abdelwahab Derbal a visité la salle des opérations concernant l'élection présidentielle du 18 avril prochain à la Direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya de Mostaganem, ainsi que le siège de l’APC de Stidia et le siège de la permanence de wilaya de la HIISE.

A cette occasion, il a souligné que cette visite vise à s’enquérir des préparatifs administratifs et logistiques portant sur l’organisation de l'élection présidentielle et le suivi du cadre légal, axés sur l’assainissement des listes électorales. «L’opération d’assainissement du corps électoral ne s’effectue pas à partir du vide, mais à partir de convictions, selon lesquelles la légitimité et le taux de participation sont tributaires de cet assainissement», a-t-il déclaré, affirmant que «la HIISE est ouverte à toutes les observations et propositions». «L’amélioration du processus électoral dans notre pays nécessite davantage d’efforts, de compréhension, de sérénité et un peu d’ardeur», a-t-il déclaré, estimant que «ce qui a été énoncé dans la lettre, dimanche, du Président de la République à la nation concernant les opérations électorales confirme que nos recommandations formulées lors des deux derniers rendez-vous électoraux au sujet de dysfonctionnements, d’observations et de propositions alternatives ont abouti à cent pour cent».



Nécessité de coopération de toutes les instances pour assainir des listes électorales



M. Derbal a insisté, hier soir à Mascara, sur la nécessité de la coopération de toutes les instances pour assainir les listes électorales. Lors de sa visite à la Direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya, M. Derbal a souligné que la coopération de toutes les instances, dont la justice, est nécessaire pour assainir les listes électorales dont la radiation d’inscrits décédés non déclarés, de l’inscription double et de ceux de personnes ayant perdu leur droit de vote et autres pour maladies (démence entre autres) qui ne sont pas autorisés d’exercer leur droit électoral. Le président de la HIISE a également affirmé que l’Etat a fourni de grands efforts pour assainir les listes électorales qui se sont soldés par de bons résultats à ce jour, ajoutant qu’un grand travail reste à faire en matière de formation des agents administratifs sur l’utilisation des applications et logiciels dans le domaine. La HIISE déploie aussi des efforts en vue d’améliorer les conditions du déroulement du scrutin dont le traitement du problème d’encadrement administratif nécessitant une révision juridique pour ceux qui est des encadreurs ayant un lien de parenté avec des candidats. Une affaire souvent soulevée lors des élections locales, a-t-il ajouté. La délégation de wilaya de la HIISE a visité la Direction de la réglementation et affaires générales (DRAG) de la wilaya, le siège de la commune de Tizi où elle s’est enquise des préparatifs des élections présidentielles du 18 avril prochain et la permanence de wilaya de la HIISE.