Libye : Réunion tripartite des pays voisins au Caire

Une réunion tripartie des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye se tiendra aujourd’hui au Caire en Egypte, avec la participation du chef de la diplomatie, Abdelkader Messahel, pour débattre des derniers développements survenus dans ce pays.

La dernière réunion ministérielle tripartite sur la Libye s'est tenue en mai dernier à Alger dans le cadre des concertations continues entre les ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le Tunisien Khémeis Jhenaoui et l’Egyptien Sameh Chokri. Lors de son passage au Forum de la radio (Chaîne III), M. Messahel a fait part de la préoccupation de l'Algérie ainsi que celle de la Tunisie et l'Egypte quant à la sécurité et la propagation du terrorisme dans la région. «Nous sommes tous concernés, notamment les pays voisins. C'est pourquoi nous avons ce mécanisme de coordination entre ces trois pays (Tunisie, Egypte, Algérie). Nous avons une rencontre le 5 mars prochain au Caire dans le cadre de la réunion tripartie des pays voisins de la Libye faisant suite à la réunion que nous avons eu à Alger il y a déjà quelque mois», a indiqué M. Messahel. M. Messahel a insisté sur le dialogue entre Libyens. «Je pars du principe et de la conviction que l'avenir de la Libye intéresse les Libyens. C’est aux Libyens de trouver une solution et de s'inquiéter de la situation de leur pays. Notre devoir c'est de partager avec eux notre expérience», a-t-il souligné.

Il a, dans ce sens, soutenu l'agenda et la feuille de route établis par l'Envoyé spécial de l'Onu en Libye, Ghassan Salamè se disant contre la multiplication des agendas.



M. Messahel prend part aux travaux du Conseil de la Ligue arabe



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel prendra part les 5 et 6 mars prochains au Caire, aux travaux de la 151e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette session dont les travaux se tiendront au siège du secrétariat général de la Ligue Arabe, débattra des «derniers développements de la situation dans la région, notamment la question palestinienne ainsi que la situation en Libye, en Syrie et au Yémen».

La session débattra, entre autres, de la promotion de l'action commune arabe et de thèmes à caractère international, à l'instar du terrorisme international et évaluera les relations arabes avec les groupements internationaux et régionaux, ajoute la même source.