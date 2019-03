En marge du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur : M. Louh reçu par le Président tunisien

Les ministres arabes de l'Intérieur ont réitéré, lors de la 36e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), à Tunis, leur volonté de poursuivre les efforts pour le renforcement et le développement de l'action sécuritaire arabe commune.

Les ministres de l'Intérieur et les représentants d'organisations arabes et internationales, ayant pris part dimanche et lundi à cette session tenue au siège du secrétariat général du Conseil, ont débattu de la protection conjointe des frontières, les menaces sécuritaires auxquelles fait face la région arabe, la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, la drogue, la migration et le crime organisé. Ils ont souligné le souci de poursuivre les efforts pour le renforcement et le développement de l'action sécuritaire arabe commune en continuant à accomplir des réalisations afin d'assurer la sécurité et la stabilité pour les peuples arabes».

La rencontre a vu la participation du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh qui a mis l'accent sur «l'impératif de renforcer le contrôle des passages frontaliers, sécuriser les passeports et intensifier la coopération et la coordination entre les services spécialisés.

M. Louh a mis en garde —dans son allocution au nom du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui— contre «l'utilisation dangereuse des nouvelles techniques, à leur tête le réseau Internet par les groupes terroristes comme moyen de propagation de leurs idées extrémistes», mettant l'accent sur «l'impératif de poursuivre les efforts afin de contrecarrer toute menace cybernétique et chercher le meilleur moyen pour endiguer ce phénomène».

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Bin Koumen, a mis l'accent sur «le succès réalisé contre l'infiltration des terroristes dans les pays», insistant sur les moyens à mettre en œuvre pour le traitement et l'habilitation des personnes arrêtées, après la défaite des organisations terroristes dans certaines régions. M. Bin Koumen a appelé les pays membres du CMAI, «à poursuivre l'alimentation de la base de données spécifique aux terroristes par toutes les informations en leur possession». De son côté, le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem Fourati, a souligné les grands défis sécuritaires dans la région, en premier lieu, le terrorisme, le crime organisé, les crimes électroniques, la migration clandestine et le trafic d'êtres humains. Lors de la session, le Conseil a adopté «le 9e plan de conjoncture de la stratégie arabe de lutte contre le trafic de drogue et de psychotrope, le 8e plan de conjoncture de la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme et le 5e plan de conjoncture de la stratégie arabe de la protection civile». Le Conseil a adopté, en outre, les recommandations issues des conférences et des réunions organisées par le Secrétariat général du Conseil en 2018 et les résultats des réunions communes tenues la même année.

Les ministres arabes de l'Intérieur ont appelé, à l'issue de la conférence, à redoubler d'efforts face à la menace terroriste et ont adopté une feuille de route portant sur une huitième phase pour la stratégie arabe de lutte contre ce phénomène. Selon la déclaration finale, les ministres ont également adopté, au cours de cette session de deux jours, un plan pour une neuvième phase de la stratégie arabe de lutte contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi qu'un plan pour la cinquième phase de la stratégie de défense civile arabe (protection civile). Ils ont également approuvé les recommandations des conférences et réunions organisées par le Secrétariat général du conseil au cours de l'année 2018 et les résultats des réunions conjointes tenues la même année.

Les ministres ont appelé, à l'occasion, les Etats membres à fournir le soutien nécessaire à la police de la République des Comores et au ministère de l'Intérieur de la République du Yémen pour les aider à mener à bien les tâches qui leur ont été confiées. Les travaux de la 36e session ont été lancés dimanche à Tunis avec la participation de délégations arabes de haut niveau en matière de sécurité, ainsi que de représentants de la Ligue des Etats arabes, de l'Union du Maghreb arabe, du Conseil de coopération du Golfe et d'Interpol. Des représentants de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), de l'Organisation internationale de la protection civile, de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime outre le projet CT Mena (contre le terrorisme dans la région du Moyen-Orient et Afrique du nord) ont pris part aux travaux de cette conférence.

M. Bedoui reçoit la médaille de premier rang de l’émir Nayef pour la sécurité arabe



Le Conseil des ministres a décidé, dimanche, de décerner la médaille de premier rang de l'Emir Nayef au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, en guise de reconnaissance de «ses efforts valeureux» dans le renforcement du processus sécuritaire arabe commun.

Proposée par les responsables du haut comité du prix Nayef pour la sécurité arabe, présidée par le président honoraire du CMAI, le ministre de l'Intérieur saoudien, le prince héritier, Abdelaziz Ben Saoud Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, cette décision contenu dans le communiqué final de la session, a permis d'honorer M. Bedoui, président de la 35e session du Conseil, a reçu cette médaille en guise de reconnaissance de «ses efforts valeureux dans le renforcement du processus sécuritaire commun, et de l'intérêt que porte l'Algérie au Conseil et à son Secrétariat général». Le Haut comité a décidé de décerner la médaille de premier rang de l'Emir Nayef pour la sécurité arabe de l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmed al-Jabir al-Sabah, «en guise de reconnaissance de ses efforts valeureux en matière de renforcement de la sécurité arabe et en faveur des causes arabes justes».



Protection contre les crimes transfrontaliers : signature de deux conventions



Le ministre de la Justice et le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune ont signé deux conventions et deux protocoles relatifs à la protection de la région arabe contre les crimes transfrontaliers. La cérémonie s’est déroulée en marge de la réunion conjointe du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur et de la Justice. Il s’agit de la convention arabe sur l’organisation de la transplantation et de la greffe d’organes et de tissus humains et de lutte contre leur trafic, de la convention arabe sur l’interdiction et la lutte contre le clonage humain, le protocole arabe de lutte contre la traite d’humains, notamment des femmes et des enfants, protocole additionnel complétant la convention arabe sur la lutte contre le crime organisé transfrontalier et le protocole arabe sur l’interdiction et la lutte contre la piraterie et les vols à main armée, protocole additionnel complétant la convention arabe sur lutte contre la crime organisé transfrontalier.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed a mis l’accent sur «la nécessité de faire face ensemble aux défis sécuritaires prévalant dans la région arabe dans le cadre du respect des principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice,» appelant à «la promotion de la coopération au plus haut niveau et à davantage de complémentarité entre les appareils de sécurité et de justice des Etats arabes». Pour sa part, le ministre saoudien de l’Intérieur, Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef a estimé que «la signature de conventions et la mise en place de stratégies et de plans sécuritaires, dans le cadre des institutions de l’action arabe commune, constitue l’un des mécanismes à même de faire face à la déferlante terroriste dans la région arabe». Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit a rappelé «les victoires remportées par les Etats arabes contre les menaces sécuritaires et à leur tête le terrorisme, et ce, grâce aux sacrifices consentis par les éléments des organes sécuritaires fidèles et dévoués à leurs patries», mettant en garde contre «la capacité d’adaptation des organisations terroristes, à travers le développement de leurs modes d’action».