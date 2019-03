Ministre des Travaux publics et des Transports par intérim : M. Temmar prend ses fonctions

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a pris hier ses fonctions de ministre des Travaux publics et des Transports par intérim. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé M. Temmar d'assurer l'intérim du poste de ministre des Travaux publics et des Transports en remplacement de M. Abdelghani Zaâlane, nommé directeur de campagne du candidat à l'élection présidentielle du 18 avril, Abdelaziz Bouteflika.