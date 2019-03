SIAG-2019 prévu à Oran : Plus de 250 exposants

Plus de 250 exposants représentant 15 pays prendront part à la 7e édition du Salon international de l’industrie alimentaire (SIAG 2019), prévue du 27 au 30 mars au Centre des conventions d’Oran, a-t-on appris hier des organisateurs. Organisée par l’agence de communication «Exploline global events», cette manifestation est placée sous le patronage du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, avec la participation du ministère de l’Industrie et des Mines.

Ce salon a pour objectif «de contribuer à une meilleure connaissance du potentiel du secteur industriel agro-alimentaire national», a déclaré à l’APS son organisateur, M. Mahmoud El Hanni, précisant que l’édition sera placée sous le thème de la promotion du produit local, avec un cap sur les moyens d’exporter ce produit. Une quinzaine de pays participeront à cette édition, dont la France, l’Espagne, le Brésil, la Turquie, la Corée, entre autres, avec comme ambition d’encourager l’exportation des produits locaux vers l’Afrique, ajoute-t-on de même source.

Parallèlement au secteur de l’industrie agroalimentaire, le SIAG accueillera deux autres événements : la première édition du salon packaging et process et Logistique «PackExpo 2019» ainsi que le forum national de la filière lait «Alban». Dans un contexte d’évolution de la demande, les progrès dans la technologie de production, de transport et de communication, le salon «Pack Expo 2019» sera une occasion d’exposer, entre autres, les derniers développements des équipements d’emballages, la conversion de machines, de matériaux et des emballages.

Quant au Forum interprofessionnel du lait et produits laitiers «Alban 2019», il sera une occasion pour les acteurs économiques d’échanger et de proposer des solutions adaptées aux différentes préoccupations de cette filière, a fait savoir M. El Hanni. Le SIAG permettra aussi la création d’un espace de rencontres permettant aux entreprises nationales et étrangères d’échanger leurs expériences et de développer des relations d’affaires mutuellement bénéfiques, note-t-on.

Les organisateurs tablent sur plus de 3.500 visiteurs professionnels et 25.000 visiteurs du grand public durant les quatre jours du salon.