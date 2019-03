Industrie pétrolière et gazière : Technologies et transition énergétiques tiennent salon

La neuvième édition de la conférence-exposition sur l'industrie pétrolière et gazière dans la région de l'Afrique du Nord (NAPEC) se tiendra, du 10 au 13 mars à Oran. Carrefour incontournable des acteurs mondiaux dans le secteur de l’énergie et des hydrocarbures, le NAPEC s’impose comme le plus grand Salon international en Afrique et en Méditerranée.

Cet événement, qui aura lieu au centre des conventions d’Oran, réunira les représentants des géants mondiaux du secteur du pétrole et du gaz. A cet effet, les organisateurs de l’événement annoncent que les compagnies nationales et internationales seront bien représentées durant ce neuvième NAPEC. À côté de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la major africaine SONATRACH, SONELGAZ, les grandes firmes pétrolières et énergétiques internationales seront bien présentes, comme Total, Petromina, Equinor, Nesr, Petroceltic, Eurep (Mali), Etap, NOC Libye, la société mauritanienne des hydrocarbures SMHMP, Petroleum Ministry of Niger, Siemens et Petrojet, pour ne citer que celles-là. Dédié aux différentes activités de l'industrie pétrolière et gazière, avec une attention particulière à la technologie de pointe, aux sciences spécialisées, à l’expertise et au savoir-faire énergétique, le NAPEC connaît, chaque année, la participation de grandes firmes pétrolières et énergétiques internationales, dont les deux compagnies algériennes, Sonatrach et Sonelgaz, aux côtés des groupes internationaux, comme Total, Repsol et Statoïl. Selon le communiqué rendu public par les organisateurs, près de 600 participants représentant tous les secteurs en lien, direct ou indirect, avec l'industrie pétrolière et gazière seront présents au rendez-vous d'Oran. Ils viennent de 40 pays exposer les toutes récentes trouvailles, étaler les nouvelles inventions, promouvoir des solutions mais aussi à la recherche de partenariats, ou en quête de savoir-faire. Il est à noter que le NAPEC aura dans le programme, cette année, l’organisation de la deuxième session du NAPEC Young Professional. Une édition qui vise à faire connaître, développer et soutenir les futurs dirigeants de l’industrie afin de faciliter l’intégration des jeunes professionnels dans le secteur des hydrocarbures et de l’énergie en Afrique du Nord. Les jeunes professionnels participants peuvent obtenir des informations avisées, se familiariser avec les dernières innovations en matière de technologies, en amont et en aval, ainsi que de nouvelles opportunités, et développer leurs activités et leurs réseaux avec des acteurs clés du marché. Parallèlement à l’exposition, le NAPEC organisera des conférences-débats avec, en point de mire, la dimension stratégique des thématiques, axées sur les futurs enjeux du secteur, les préoccupations énergétiques de l’heure du secteur des hydrocarbures, notamment le débat sur la stratégie de transition énergétique 2030. Il est prévu l’organisation d’une série de communications qu’animeront des experts et des représentants de compagnies pétrolières internationales ainsi que des sociétés spécialisées en la matière. Au programme de cette 9e édition, placée sous le slogan «Transformation, partenariat et développement durable», figurent plusieurs panels de discussions, traitant des thématiques, telles que le développement de la pétrochimie, «secteur stratégique à grande valeur ajoutée». Le NAPEC abordera aussi la question du mix Energétique à l’horizon 2030, dont le gaz aura une place prépondérante, avec beaucoup de défis à relever. Selon les organisateurs, le «NAPEC 2019 valorisera, à travers les intervenants, la vision future pour satisfaire la délicate équation d’équilibre entre garantir les exportations et répondre, en même temps, à la demande locale, toujours grandissante». D’autres thématiques sont inscrites à l’ordre du jour, telles que l’introduction de la transformation numérique pour l’industrie du pétrole et du gaz, «un sujet qui sera abordé avec les grands acteurs, pour démontrer la valeur ajoutée de ces technologies, en termes de gain en efficacité, en performance, en réduction de coûts et en amélioration des processus de management». Les organisateurs tablent sur 28.000 visiteurs professionnels au cours de cette manifestation qui s’étale sur trois jours, «pour découvrir les nouveautés technologiques et les innovations propres dont l’objectif est en premier lieu «d’offrir à des professionnels, toujours plus exigeants, la possibilité de rencontrer les décideurs du secteur».

Tahar Kaidi