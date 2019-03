Pétrole : Le Brent à plus de 65 dollars

Les prix du pétrole montaient hier en cours d'échanges européens, galvanisés par des informations de presse sur les négociations sino-américaines, sans effacer pour autant leurs pertes engrangées vendredi. Ce lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 65,80 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 73 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat d'avril gagnait 50 cents, à 56,30 dollars.»Les cours profitent de l'espoir que la Chine et les Etats-Unis approchent d'une fin à leur conflit commercial, qui pèse sur la croissance mondiale», a résumé Jasper Lawler, analyste.

La presse américaine a rapporté dimanche que les deux plus grandes économies mondiales sont proches d'un accord. Les tensions sino-américaines pèsent sur le cours des matières premières, très dépendantes de la croissance mondiale. Mais ce rebond ne compensait pas la nette baisse de vendredi. «Les pertes des deux dernières semaines nous paraissent plutôt être un retour à la normale déclenché par les critiques de Donald Trump contre l'Opep», qui avaient fait craindre que le président américain ne mette la pression sur son partenaire saoudien pour augmenter sa production, a commenté Bjarne Schieldrop, analyste. Menés par l'Arabie saoudite et la Russie, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires appliquent en effet un accord de limitation de leur production, renforcé depuis début janvier, qui a fait grimper les prix sur cette période.