Sonelgaz : S’adapter pour satisfaire la demande

Le plan opérationnel à moyen terme 2017-2021 de la Société algérienne de gestion du réseau de transport

de l’électricité vise à poursuivre le développement du secteur électrique, afin d’assurer la satisfaction de la demande, tout en intégrant le contexte économique du pays. «La principale réponse apportée aux contraintes macroéconomiques est la priorisation des ouvrages à réaliser, basée sur un certain nombre de critères», annonce l’Arelec, sur son site. Et d’ajouter : «Le plan tient compte des orientations des organes sociaux de la société, notamment en ce qui concerne la poursuite du développement du réseau de transport, pour faire face à la forte demande en électricité, l’amélioration de la qualité du service et l’efficacité de la gestion et des performances économique de la société». Ce plan renseigne que l’Algérie développe de mieux en mieux son réseau électrique. Mieux, elle se lance dans la promotion de l'électricité produite par cycles combinés. Le PDG de la Sonelgaz, Mohamed Arkab, a fait remarquer, lors d’une récente sortie médiatique, que «plus de 98%» de l'électricité produite actuellement en Algérie est «à partir du gaz naturel». Un taux qui devrait être réduit en combinant, cette fois,les efforts de l'ensemble des intervenants dans le secteur. «Nous avons mis en place un plan, pour produire de l'électricité, grâce aux cycles combinés en utilisant des turbines à vapeur, ce qui nous permettra d'avoir 30% d'électricité sans consommer de gaz naturel», avait précise M. Arkab. Et d’ajouter : «Nous avons déjà 5 centrales qui produisent de l'électricité, grâce à ce cycle combiné, et six centrales d'une capacité de 8.000 mégawatts seront équipées de cette nouvelle technique d'ici 2022.» Ce n’est pas tout. La Sonelgaz s'est fixé pour objectif de se servir de la compétence locale. Dans le cadre de son business plan mis en place à l'horizon 2023, la société veut aller vers la production de l'électricité avec un savoir-faire et des matières premières algériens. À partir de 2011, faut-il le rappeler, Sonelgaz a commencé à mettre en place un plan, afin de développer un réseau haute tension et très haute tension, avec un savoir-faire algérien. 60% de ce réseau est algérien. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, dans un appel adressé aux gestionnaires de réseau, a récemment ordonné «la révision du cahier des charges, pour la réalisation de grands projets et de projets complexes de transmission électrique», précisant que «l’État veille à ce que les projets structurants soient réalisés dans les règles de l’art, en intégrant les percées technologiques». Cet appel visait également les maîtres d’œuvres, sollicités pour «intégrer la vision prospective et les décisions structurelles, comme l’intégration des énergies renouvelables et l’impératif de l’efficacité énergétique dans la structure générale des schémas directeurs de développement des réseaux».

Fouad Irnatene