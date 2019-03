Climatisation : 40% de la facture électrique

La première édition du Salon international de la ventilation, chauffage et climatisation (SIVECC) a ouvert ses portes hier, au Centre international de conférences d’Alger.

Un salon qui devrait prendre fin le 7 mars prochain. Organisée par l’agence spécialisée MS PUB, cette manifestation économique enregistre la participation de 40 entreprises nationales et étrangères spécialisées dans la production et les services dans le domaine de climatisation et de l’air conditionné en général, tels que les commerçants d’énergie, les experts en génie climatique et en génie électrique ainsi que les professionnels du froid et de la climatisation.

Le salon prévoit une affluence de pas moins de 4000 visiteurs pour découvrir les solutions les plus optimisées et pour assister aux nombreuses conférences thématiques au programme du salon notamment celle qui sera animée par les spécialistes de la protection civile qui traiteront du « désenfumage ». On regrettera cependant le fait que les organisateurs ont négligé la programmation d’une conférence ou d’une journée d’étude sur les produits et appareils issus de la contrefaçon, un sujet d’actualité qui cause énormément de préjudices et à l’économie nationale et au simple consommateur. Le salon ne prévoit point également une conférence de sensibilisation sur les dangers que représente la mauvaise utilisation des appareils de chauffage et de ventilation. En fait, il s’agit d’un salon exclusivement commercial dont l’objectif est de pouvoir lier des relations business entre les exposants et les visiteurs professionnels, « le but du salon est d’encourager la production nationale dans ce secteur d’activité mais aussi de créer des rencontres Be to Be entre les exposants afin d’exporter leurs produits », a affirmé la directrice du Salon Samira Lebib.

Elle précisera également que parmi les thèmes retenus pour ces rencontres on citera « la valorisation de l’énergie », « la prévention des risques dans les établissements », « l’importance de jeter un regard sur la santé du secteur et de connaitre ses leaders et leurs produits » et enfin « la détermination des ratios thermiques pour les différentes zones climatiques en Algérie ». Mme Lebib indiquera à l’occasion que ce salon s’inscrit en droite ligne avec la politique de maitrise de la consommation de l’énergie qui est, selon elle, une priorité pour les pouvoirs publics, les entreprises et les ménages. Elle expliquera aussi que l’état des lieux des secteurs de la ventilation, du chauffage, et de la climatisation, « donne un aperçu de l’urgence de trouver des solutions moins énergivores et plus protectrices de l’environnement ». « Ce constat oblige tous les concernés à s’emparer de la question », a-t-elle ajouté. Pour le directeur général adjoint de l’entreprise organisateur, Chaâbane Aziz, le salon répond aux nouvelles exigences nationales en matière de réduction de la facture énergétique à travers l’utilisation des appareils de qualité originale non énergivores. Il estimera que le rôle de cette manifestation est de mettre en valeur les entreprises qui peuvent ramener à l’Algérie une technologie avancée permettant de réduire au maximum la consommation énergétique qui constitue aujourd’hui un véritable casse tête pour les entreprises commerciales et les ménages. Ceci d’autant que, selon les experts du secteur, la climatisation représente 40% de la facture annuelle de la consommation électrique de l’Algérie. En moyenne, en basse tension, et par client, c’est l’équivalent de 3800 Kw au nord du pays et 6700 Kw dans la région Sud. Des chiffres représentant 10 fois la consommation de la moyenne mondiale d’énergie, d’où l’importance qu’il faut donner aux équipements en relation avec la climatisation pour espérer diminuer la facture de la consommation en électricité des ménages, des entreprises et tous les organismes, privés et publics.

Mohamed Mendaci