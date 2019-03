Salon international EVE-2019 : Cap sur la formation

C’est parti, depuis hier au palais des Expositions d'Alger, Pins-Maritimes (SAFEX), où se tient la 15e édition du Salon international de la femme «EVE-2019», qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des femmes. Ainsi, du 4 au 9 mars, le pavillon «U» est un espace entièrement dédié aux femmes. Organisée par le World Trade Center Algeria (WTCA) cette manifestation annuelle se veut être un lieu de rencontres, pour débattre des préoccupations féminines «c’est un espace de convivialité qui permet aux femmes algériennes de venir constater ce qui se fait pour elles, leur foyer, leurs enfants, et tous les aspects qui forment leur environnement social, culturel et économique, a déclaré à El Moudjahid, M. Hocine Saibi, conseiller principal à la WTCA. «Ce 15e salon est une édition importante, car ce sont presque 3.000 m2 de surface d’exposition avec au moins 130 participants, qui ont été spécialement réservés aux femmes et à leurs préoccupations quotidiennes. Ceci, en plus des produits promotionnels qui seront proposés dans les différents secteurs d’activités, tels que la nutrition et le bien-être, décoration et linge de maison, hygiène féminine, produits capillaires et coiffure, esthétique et produits de beauté» . Au cours de ce Salon, «l’intérêt sera porté aussi aux formations destinées aux femmes dans différents domaines» signale M. Saibi, en ajoutant «tout ce que nous faisons c’est peu, par rapport à la contribution des femmes algériennes au mouvement de la société. «Il faut interroger, poursuit-il l’histoire, pour mesurer le niveau de contribution des algériennes au développement de leur pays et à l’amélioration de leur conditions». A notre question de savoir pourquoi le Salon est «limité» à une dimension commerciale qui relègue la femme à un «statut particulier et à une célébration conjoncturelle» M. Saibi répond que «le 8 mars n’est pas uniquement la fête de la femme.

Il s’agit d’une fête pour toute la société», hommes ou femmes.

Il est de notre devoir d’apporter cette contribution et redonner la dimension naturelle de la femme comme acteur à part entière au sein de la société». Ainsi, notre interlocuteur rappellera que c’est au prix des luttes contre la pensée conservatrice, et des visions masculines réductrices que la femme regagne sa place qui lui revient au sein de l’espace sociétal. «Désormais, elle a sa place pleine et entière au sein de la société, elle donne vie, elle éduque, elle enseigne le langage de la vie, c’est par là qu’il faut mettre en exergue sa contribution». Pour sa part, Mme Kamla Idir manager à la WTCA, et membre de l’équipe d’organisation d’Eve-2019 parle de son côté de l’intérêt de la participation des exposants, dont certains viennent pour la première fois, afin «d’offrir aux femmes ce qui peut faciliter leurs tâches dans la vie quotidienne, sans pour autant la cantonner dans une seule dimension». Elle explique que «le but de ce Salon est de promouvoir la production nationale de prime abord et cela pour se coller à la stratégie du gouvernement d’une manière générale», elle poursuit «au-delà, de l’aspect commercial du salon, les participants se focalisent sur des aspects liées à la femme entrepreneur, l’artisane, d’autre proposent des formations qualifiantes dans les métiers liés aux arts culinaires, la beauté, la couture» entre autres. C’est cela qui permet aux organisateurs de dire que le Eve-2019, concerne «tout l’univers de la femme».

Aussi plusieurs thématiques sont inscrites «pour pouvoir discuter de tout ce qui touche au rôle social de la femme : les centres de formation destinée aux femmes, les produits qui intéressent sa santé, son bien-être comme la célibataire ou la mère de famille, et surtout de donner un éclairage sur l’éducation qu’on doit accorder aux femmes dès leur jeune âge, afin qu’elles assument leur rôle dans la société». En plus des espaces consacrés à la vente promotionnelle, les organisateurs dégageront des espaces destinés à abriter d’autres activités programmées, tels que des conférences-débats autour des thèmes consacrés à la femme, a indiqué M. Saibi. Il y a l’aspect ludique, à travers les défilés de mode, de mariage, des concours de beauté et des compétitions «pour partager la fête avec Eve et dire que la femme algérienne est là et marque sa présence aux côtés des autres femmes du monde» a conclu notre interlocuteur.

Tahar Kaidi