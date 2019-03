Mobilis : Bellal Mekkid, désigné directeur général

M. Bellal Mekkid, président-directeur général de l’Entreprise d’appui au développement du numérique (EADN), a été désigné directeur général d'Algérie Télécom Mobile (Mobilis) en remplacement de M. Sid-Ahmed Zaidi, appelé à d'autres fonctions, a-t-on appris auprès de Mobilis. Le Conseil d’administration de Mobilis, réuni hier, a procédé à l’installation de M. Bellal Mekkid, un énarque de 36 ans, doctorant en études financière et fiscale, qui a assuré la fonction de président directeur général de l'EADN, a-t-on précisé de même source. Pour sa part, M. Zaidi a été désigné pour assurer la mise en œuvre de la résolution du Conseil des participations de l’Etat (CPE) relative au développement des nouvelles activités au niveau du Groupe Télécom Algérie, suite à l’entrée en service «réussie» du nouveau câble sous-marin à fibre optique (MEDEX), notamment par la supervision de la réalisation du Data-centre de Lakhdaria, et la mise en route de la nouvelle filiale dédiée au développement et à la commercialisation des services à valeur ajoutée, de l’hébergement des données à grande échelle, et la commercialisation des services à l’international, a-t-on ajouté.