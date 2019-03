Protection sociale des catégories précaires : Valoriser les efforts de l’Algérie

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé hier à Guelma, qu’elle plaidera «pour la valorisation des efforts déployés par l’Algérie en matière de protection sociale des catégories précaires», lors de la 63e session de la commission de la condition de la femme (CCF63) de l’ONU.

Dans une déclaration à la presse en marge de visite de travail dans la wilaya, la ministre a indiqué qu’elle œuvre lors de sa participation à cette session prévue du 11 au 22 mars courant à New-York (USA) à faire de système de protection sociale en Algérie «un modèle pour les pays arabes et africains».

La ministre a affirmé qu’elle allait en tant que présidente de la Commission de la femme arabe pour 2019, présenter trois communiqués sur la condition de la femme, l’un au nom de l’Union africaine, le second au nom de l’Organisation de la femme arabe et le dernier au nom de l’Algérie. «Les deux premiers ont discutés et préparés respectivement avec les pays africains et au sein de la ligue arabe», a-t-elle déclaré.

Sur un million de bénéficiaires des crédits accordés par l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), 64% sont des femmes, a fait savoir la ministre qui a révélé qu’un projet de décret exécutif a été adopté pour permettre à ceux ayant remboursé leurs premiers crédits de bénéficier d’autres crédits pour élargir leurs projets.

La ministre a présidé au début de sa visite le départ d’une caravane de solidarité au profit de 52 familles démunies à Ain Mekhlouf et a préconisé d’élargir les dons pour inclure les produits de première nécessité des équipements de loisirs pour les enfants. A l’école des enfants malentendants, la ministre s’est intéressée au dictionnaire électronique en langage des signes développé par des techniciens de l’école sur la base du dictionnaire national distribué auparavant par le ministère de tutelle. Elle a présidé aussi à la maison de la culture l’ouverture des journées nationales «Hawa» de la créativité réunissant des participantes de 24 wilayas et visité des expositions des enfants des établissements de son département ainsi qu’une exposition à la maison de l’artisanat. Au foyer des personnes âgées de Hammam Debagh, la ministre a présidé à la distribution d’appareillages à des personnes handicapées.