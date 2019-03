Forum de l’énergie algéro-américain : M. Guitouni à Houston

Les travaux du Forum de l'énergie algéro-américain, auxquels prendra part le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, débuteront jeudi prochain à Houston (Texas). Organisé les 7 et 8 mars par le Conseil des affaires algéro-américain et la Chambre de commerce bilatérale américano-arabe, avec le soutien de l'ambassade d'Algérie à Washington, ce forum vise à faire connaître les différentes opportunités qu’offre le marché algérien, ses atouts et son potentiel, notamment dans les domaines de l’énergie et des hydrocarbures. Pour rappel, les investissements des compagnies pétrolières américaines, très présentes en Algérie, ont enregistré une baisse significative ces dernières années, reculant à 100 millions de dollars en 2015, après avoir atteint 600 millions de dollars en 2010, selon des chiffres déjà communiqués par le ministère de l’Energie lors d’une édition précédente du Forum. Une cinquantaine de compagnies américaines activent sur le marché algérien des hydrocarbures, certaines dans le secteur des services et d'autres dans l'exploration et la production.