Concours de plaidoirie en Droit international humanitaire : Sélection d’une équipe qui représentera l’Algérie au Caire

«Cet événement est l'occasion de faire sortir le droit de la partie théorique, afin que les étudiants assimilent mieux son application pratique dans les contextes de conflit armé et approfondissent leurs connaissances dans ce domaine», c’est ce qui ressort des déclarations du chef-adjoint de la délégation du Comité international de la Croix-rouge en Algérie, Philippe Beuchat, qui s’est exprimé, hier à Alger, lors de la cérémonie d'ouverture du concours national de plaidoirie en Droit international humanitaire (DIH) qui a opposé 4 groupes d'étudiants en droit issus d'universités algériennes en vue de sélectionner une équipe lauréate pour prendre part au concours régional prévu, les 26 et 27 mars, en Egypte.

La cérémonie, organisée par la délégation du CICR, en collaboration avec la Commission nationale du droit humanitaire international (CNDIH), s’est déroulée en présence des représentants des ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, ainsi que du Croissant-Rouge algérien (CRA) et des représentants du secteur de la justice.

Ainsi, cette deuxième édition du concours a réuni pas moins de 16 étudiants des facultés de droit et sciences juridiques des universités d'Alger, de Constantine, de Tizi-Ouzou et de Bejaia. Le concours encadré par un comité de jury composé d’enseignants et de magistrats avait pour thème : «La plaidoirie du droit humanitaire international pendant des conflits armés». «A travers des plaidoiries fictives, les étudiants doivent démontrer qu’ils ont compris l’esprit des règles du droit humanitaire international, distingué les victimes, les parties en conflit et le rôle de chacun pour assurer l'application des dispositions du droit humanitaire international», a souligné à cet effet M. Beuchat. Il a rappelé à cette occasion l'adhésion de l'Algérie aux conventions de Genève de 1949 ainsi qu'aux traités internationaux en matière de protection de l'enfance, des membres d'organisations humanitaires, des blessés et de prisonniers de guerre. Et d’expliquer que le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui visent à «limiter» les conséquences des conflits armés sur les populations civiles à travers notamment des restrictions sur les moyens et méthodes de guerre.

Le même responsable humanitaire a ajouté que l'équipe lauréate de l’épreuve de présélection représentera l'Algérie pour le concours régional prévu au Caire à la fin du mois de mars. «J'espère cette fois que l’équipe algérienne passera avec succès l’épreuve régionale», a-t-il affirmé non sans ajouter que l'Algérie recèle des «compétences» dans le domaine du droit et pourra disposer de «futurs» avocats du droit humanitaire international.

Faisant le constat à l'échelle mondiale, le chef-adjoint du CICR a relevé des «améliorations» dans le respect du droit humanitaire international et soutenu que les règles émises par les instances internationales quant aux droits des civils en cas de conflits sont largement reprises dans les manuels de formation militaire et qu'aucun Etat ne les conteste aujourd'hui.

«Depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel, en septembre 1997, le nombre de personnes mutilées par des mines a baissé de plusieurs milliers par an, alors que plus de 50 millions de mines antipersonnel ont été détruites», a-t-il fait savoir, soulignant au passage le rôle du droit humanitaire comme «seul» moyen de protection des populations civiles pendant les conflits armés et assurant que le CICR continuera les sessions de formation et de promotion des droits de l'homme.

De son côté, Maamir Salah, secrétaire de la Commission nationale du droit international humanitaire (CNDIH) a souligné que son instance est présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et ajouté que le but de cette commission était de «promouvoir» le droit international humanitaire dans les universités et aussi à travers les médias. «Il faut savoir que depuis la création de notre instance, nous avons organisé plusieurs journées d’étude au profit des journalistes et des étudiants», a-t-il révélé.

Sami Kaïdi