BAC et BEM sportifs : Retrait des convocations

Les candidats inscrits pour les examens du bac et du BEM sportifs pourront retirer leur convocation pour se présenter à cette épreuve, dont les dates sont fixées entre le 21 mars et le 6 avril prochains.

En effet, l’Office national des examens et concours (ONEC) vient d’annoncer l’ouverture, depuis le 3 mars, de la plateforme consacrée à cette opération et invite de ce fait les candidats au baccalauréat et au Brevet d’enseignement moyen (BEM) au retrait de leurs convocations.

Chaque élève pourra accéder à sa convocation en entrant son code secret dans le site http://bac.onec.dz pour les candidats au baccalauréat et http://bem.onec.dz pour les candidats au BEM.

L’ONEC informe que tout candidat doit impérativement être muni de sa convocation le jour de l’épreuve de l’éducation physique, faute de quoi, il ne pourra passer son examen.

Il convient de rappeler par ailleurs que l'examen du baccalauréat aura lieu, du 16 au 20 juin, celui du Brevet d'enseignement moyen (BEM), du 9 au 11 juin, tandis que l'examen de la 5e année primaire est fixé au 29 mai. Les examens de fin d'année concernent plus de 810.000 élèves à l'examen de fin de cycle primaire, plus de 630.000 au Brevet d'enseignement moyen (BEM) et plus de 674.000 sont inscrits pour passer l’examen du baccalauréat 2019, dont près de 40% de candidats libres.

Et, à ce propos, la ministre de l’Éducation national, Mme Nouria Benghabrit, a assuré récemment que tout est fin prêt, pour assurer le bon déroulement du Bac, ce précieux sésame et unique diplôme permettant l’accès à des études supérieures et universitaires.

Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale s’engage à déployer les moyens matériels et humains à même de garantir aux candidats les conditions nécessaires pour le bon déroulement des épreuves des fins de cycles scolaires, en général, et le bac, en particulier. Un examen qui s’inscrit dans la «continuité», puisque, comme l’a affirmé, la ministre, «il n’y aura pas de changement dans les épreuves du bac de 2019».

Mme Benghabrit a par ailleurs fait savoir que l'ouverture du dossier de la réorganisation du cycle secondaire «se fera cette année, après avoir pris en charge les cycles primaire et moyen» et considéré que l'amélioration de la qualité de l'enseignement «passe, de prime abord, par la formation», insistant au passage sur l'importance de l'élaboration du plan stratégique national de formation de l'encadrement.

Pour l’élaboration des sujets du baccalauréat de la session 2019, pas moins de 500 cadres, enseignants et inspecteurs de l’éducation, spécialisés dans différentes matières ont été mobilisés.

Dans cette optique, la première responsable du secteur avait donné de fermes instructions pour le choix des enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets. Un choix qui exige, entre autres, le facteur expérience comme critère déterminant, outre une qualification en la matière. Elle avait également souligné la nécessité de respecter les normes pédagogiques dans la formulation des questions des épreuves qui doivent être puisées du programme enseigné au cours de l’année scolaire 2018/2019.

Pour ce faire, les enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets d’examens nationaux ont bénéficié, en novembre dernier, d’une formation en vue d’améliorer leurs performances.

Par ailleurs, le site de l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) s’est ouvert depuis le 19 février, pour dispenser des cours de soutien au profit des élèves de la 3e année secondaire via le site web de l’ONEFD.

Notons que les cours en question seront assurés par l’Office national d’enseignement et de formation à distance, à partir des adresses suivantes «http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz» et «http://www.onefd.edu.dz/bac.html».

Un site qui propose des sujets et les corrigés des examens du baccalauréat des années précédentes. Il faut dire que ces adresses, qui proposeront des cours de soutien gratuitement et surtout conformes au programme de l’Éducation nationale, permettent un accompagnement des élèves dans leur parcours de préparation à l’examen du Bac.

Kamélia Hadjib