Industrie en 2018 : Près de 500 millions de dollars d’exportations

«Près de 900.000 peaux d’ovin collectées et 400 tonnes de laine récupérées en 2018 dans six wilayas-pilotes (Alger, Oran, Sétif, Constantine, Jijel, Batna) dans le cadre de l’opération de collecte des peaux issues des sacrifices de l’Aid El Adha», a indiqué, hier, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. S’exprimant à l’occasion d’une journée de sensibilisation sur l’opération de collecte des peaux organisée au siège d’IMETAL à Alger, il a souligné que le résultat qualifié «de positif» est le fruit de l’implication des citoyens, les médias et les ministères ainsi que les associations.

Il dira dans ce sens que le cuir algérien, qui est d’une qualité «excellente», est recherché par les grandes marques. Evoquant les problèmes rencontrés lors de la 1ère opération, le ministre a cité, entre autres, des insuffisances notamment dans l’organisation, les retards dans le traitement et le cheminement des peaux.

Il a insisté, à cet effet, sur la nécessité d’apporter les correctifs nécessaires, car, a-t-il dit, «aujourd’hui nous avons une autre ambition et un défi considérable à relever qui est celui de généraliser cette opération à l’ensemble du territoire national». Pour justement relever ce défi, le ministre a estimé qu’il est temps de réunir tout le monde, de s’organiser, de mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires ainsi que les moyens d’information.

À ce titre, il a ajouté que la rencontre d’aujourd’hui constituera un espace idoine pour échanger des points de vue, de mettre en place l’organisation nécessaires afin de réussir l’opération de collecte de 2019 et redynamiser la filière du cuir.

Tout en regrettant le fait que durant la fête de l’Aid, les citoyens jettent un nombre important de peaux. Devant de nombreux participants, M. Yousfi a indiqué que la collecte des peaux « va, sans nul doute, être d’un potentiel important à l’export et permettra la création d’un nombre important de postes de travail, à plusieurs niveaux, ainsi qu’une mise en synergie entre les acteurs, pouvant générer des économies d’échelles et un partage de savoir-faire».

Aussi, elle permettra de favoriser la rentabilisation des sous-produits de la filière, voire même la relance de l’industrie de confection des produits en cuir et la création des start-up. Le ministre a souligné que cette année, le volume de collecte des peaux va probablement atteindre les 2,5 millions durant l'Aïd 2019 à travers les 48 wilayas.

En réponse à une question portant sur le nombre des entreprises qui activent dans l’industrie du cuir, il a fait savoir qu’elles sont de l’ordre de 25. S’agissant du volume de l’exportation, il a indiqué que les recettes d’exportations de certains produits industriels de base peuvent probablement atteindre les 500 millions de dollars au terme de l'exercice 2019. Il a précisé que dans le secteur des textiles, les recettes qui seront générées à partir des exportations effectuées par le complexe de textiles de Relizane peuvent atteindre les 10 millions de dollars.

Il a également évoqué celles de l’industrie sidérurgique, estimant qu’elles peuvent dépasser les 300 millions de dollars. Quant aux matériaux de construction et produits électroniques et électroménagers, M. Yousfi a ajouté qu’ils devraient dépasser chacun 100 millions de dollars.

Makhlouf Ait Ziane