M. Yousfi à Mila : « L’industrie dispose d’une base solide »

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé, hier à Mila, que «l’industrie algérienne est en perpétuelle évolution,

et dispose d’une base solide».

S’exprimant, lors d’un point de presse tenu au siège de la wilaya, il a relevé que «l’Algérie est forte de plusieurs industries, telles que la sidérurgie, la mécanique et l’électronique, entrant toutes dans l’industrie automobile». «Nous œuvrons pour accélérer les opérations de sous-traitance, pour participer à la fabrication de véhicules et passer cette étape qui consiste uniquement à faire de l’assemblage, du fait que nous possédons une base industrielle solide», a-t-il dit. Le ministre a ajouté que l’augmentation du taux d’intégration dans l’industrie automobile va permettre de créer «une concurrence entres les fabricants d’intrants qui aura pour conséquence la baisse des prix». Concernant l’opération de récupération du foncier industriel, M. Yousfi a révélé qu’«un texte juridique est spécialement élaboré à cet effet». Il a également assuré du soutien et de l’aide de son ministère, pour toutes les wilayas désireuses de créer des zones d’activités dédiées aux jeunes porteurs de projets. Le ministre avait, auparavant dans la journée, inauguré quatre unités industrielles à Mila, et posé la première pierre de l’extension d’une laiterie privée. Il a, à cette occasion, mis en avant le potentiel agricole de cette wilaya, ainsi que ses ressources naturelles, appelant les opérateurs «à investir dans le secteur minier, et notamment dans l’exploitation du plomb, du zinc et de l’argent».

Lors de sa visite d’inspection de l’unité de production d’appareils de chauffage et de climatisation relevant de la Sonaric, le ministre a exhorté les responsables de cette unité à augmenter la production et à passer de 50.000 à 100.000 unités chaque année, et ce au vu de la qualité des produits fabriqués. Le ministre a tenu par la suite une séance de travail au siège de la wilaya, avec les opérateurs économiques locaux.