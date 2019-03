Boumerdès : 18.000 ouvrages pour la nouvelle bibliothèque

Une opération pour l’équipement de la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Boumerdés avec plus de 18.000 ouvrages, englobant entre 5.000 et 6.000 titres dans différents domaines, a été lancée dernièrement, a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur de la culture de la wilaya. «Cette bibliothèque, prévue à la réception avant la fin du premier semestre de cette année, bénéficiera, également, d’autres lots d’ouvrages, en guise de dons de la part du ministère de tutelle et de la bibliothèque nationale», a indiqué à l’APS Abdelali Koudid, à l’issue d’une visite d’inspection de ce projet, réalisée par la wali Mohamed Selmani. Ajoutant que l’opération est inscrite au titre de l’équipement de cet espace culturel par excellence, ayant coûté une enveloppe publique de près de 350 millions DA, suite au parachèvement des cahiers des charges y afférent. Construit en plein centre-ville de Boumerdés, sur une assiette de près de 4.500 m2, cet établissement culturel, dont l’architecture associe styles ancien et moderne, compte cinq étages englobant une salle de conférences (250 places), des salles de lecture et d’Internet, des ateliers artistiques et scientifiques, entre autres. Le responsable a, par la même, signalé le rattachement programmé à cet établissement futur d’un nombre de bibliothèques urbaines et semi-urbaines, réceptionnées entre 2017 et 2018, notamment à Naciria et Corso, outre d’autres bibliothèques urbaines prévues à la livraison cette année. A cela s’ajoutent trois bibliothèques rurales déjà réceptionnées au niveau des villages de Koudiat Laârayess (commune de Legata), Ben Merzouka (Boudouaou) et Omar (Bordj Menaïel), actuellement en cours d’équipement, a-t-il précisé. A noter que le secteur de la culture à Boumerdès a bénéficié, entre 2004 et 2014, d’une enveloppe globale de près de 1,4 milliard de DA affectée, entre autres, à la réalisation du Plan de protection du secteur protégé de la Casbah de Dellys et à la mise en œuvre de travaux d’urgence et de réhabilitation des sites archéologiques en son sein, outre d’autre projets structurels, dont des bibliothèques, des théâtres et des salles de spectacles.