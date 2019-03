Khenchela : Inauguration prochaine de la lecture publique

La bibliothèque principale de lecture publique au chef-lieu de wilaya de Khenchela, actuellement en chantier, «sera réceptionnée et inaugurée le 19 mars prochain», à l’occasion du 57e anniversaire de la fête de la Victoire, a-t-on appris samedi du directeur de la culture, Abdelkader Djaâlab. Les travaux de construction de cette structure culturelle ont été achevés à 100%, en attendant le parachèvement de l’opération d’équipement du laboratoire des langues et d’autres services de cet acquis, a précisé à l’APS le même responsable. La réalisation et l’équipement de cette bibliothèque ont nécessité la mise en place d’une enveloppe financière estimée à 210 millions DA, a indiqué le même responsable, soulignant que «ce projet répond aux normes et standards en vigueur». Cet édifice culturel comprend plusieurs commodités, à l’instar d’une salle de conférences de 190 places dotée de matériels modernes qui abritera, entre la période allant du 19 au 21 du mois de mars en cours, la 6e édition du séminaire national sous le thème «L’histoire des Aurès», a indiqué le directeur local de ce secteur. L’infrastructure dispose également d’un espace consacré à la lecture en braille, équipé en moyens technologiques modernes nécessaires, une salle destinée aux enfants, des points de stockage de livres d'une capacité de plus de 500.000 ouvrages, un hall destiné à l’organisation régulière des expositions, une salle de lecture collective (500 lecteurs), une médiathèque ainsi qu’un espace internet totalisant 30 micro-ordinateurs, a ajouté le même responsable. Soulignant que cet espace culturel était opérationnel dès 2015 à la bibliothèque communale d’El Hamma, le directeur de la bibliothèque principale de lecture, Nadir Boutrid, a indiqué, de son côté, que la procédure de transfert des livres de cet espace à la bibliothèque principale, implantée à l’entrée de la ville de Khenchela, est «en voie de finalisation». Les services proposés à la bibliothèque principale, dont les inscriptions dans les différents ateliers et le prêt des livres, sont informatisés, a indiqué Boutrid, soulignant que des espaces réservés aux chercheurs et enseignants et à la lecture en plein air sont également proposés.