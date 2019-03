Coopérative culturelle Boudour d’Oran : La pièce théâtrale Soukout sur les planches

La pièce théâtrale «Soukout» (silence) sera présentée le 14 mars prochain au théâtre de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris dimanche de son réalisateur. Cette représentation, produite par la coopérative culturelle «Boudour» d’Oran, est la troisième après celle présentée au théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran en début février écoulé et une autre destinée aux étudiants de l’université d’Oran Mohamed-Boudiaf des sciences et technologies, a indiqué l’artiste Mohamed Adar, qui est président de cette coopérative. Produite en 2018, la pièce «Soukout» traite du phénomène de l'émigration et ses répercussions fâcheuses dont la douleur et les peines familiales et la perte, selon le résumé de cette œuvre, dont le texte a été écrit par le réalisateur. Les rôles dans cette œuvre artistique, soutenue par le ministère de la Culture, sont attribués à une pléiade d’artistes dont trois comédiennes que sont Romaissa, Khadidja et Noura et le metteur en scène et auteur, le comédien Mohamed Adar qui campe le rôle de Saâdi. Cette pièce théâtrale a suscité un grand intérêt des critiques et d'amateurs du 4e art qui ont apprécié les scènes. Le plateau artistique est constitué du conseiller Tayeb Ramdane, du scénographe Youcef, du musicien Ziane et du chargé du décor et de la lumière Hadj Abbès, a indiqué le président de la coopérative culturelle «Boudour», qui a déjà produit la pièce «Adhabat Djamila», mise en scène par Mohamed Adar et présentée dans différentes wilayas du pays.