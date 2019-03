Festival du film amazigh : Ur ttaru kra ghef uzekkaw ou les errements d’une âme torturée

Dans le cadre de la compétition pour l’Olivier d’or, du festival culturel national annuel du film amazigh, le film Ur ttaru kra ghef uzekkaw, d’Omar Amroun, a été projeté, dimanche, à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri. L’œuvre raconte les errements de l’âme torturée d’un homme solitaire.

Ce court métrage de 26 mn dévoile la douleur profonde que vit Ferhat, rôle campé par l’acteur Slimane Grim, qui venait de fêter ses 50 ans dans la solitude et la morosité n’ayant pas d'emploi et n'ayant pas fondé une famille. Il tente plusieurs fois de mettre fin à ses jours en essayant de se pendre et/ou se jeter du haut d’une falaise, sans y parvenir. La douleur intérieure ne semble préoccuper personne dans son village. Des scènes panoramiques mettent en valeur les beaux paysages de la région de Bouzguène en Kabylie, où le film a été principalement tourné, scènes qui se dévoilent au fil des vadrouilles de Ferhat. Ce court métrage, écrit par le réalisateur, est très réaliste à travers, notamment, le fils qui vit de la pension de sa mère, la fermeture de la poste du village suite à un hold-up, les faux barrages dont ont été victimes des entrepreneurs de la région. L’être et le paraître inspirent les courts métrages de ce jeune réalisateur scénariste, originaire de Bouzguène (Tizi-Ouzou). Sa mère continue à insister auprès de lui pour qu’il se marie, un villageois qui lui demande où il va et à qui Ferhat répond «je vais au bord de la falaise pour me suicider», éclate de rire et poursuit sont chemin tout en rigolant. Une femme essaye même de le séduire en l’invitant chez elle, sans parvenir à obtenir ce qu’elle veut de Ferhat qui a perdu goût, mais qui n’est pas insensible à l’innocence et à la pureté de l’âme des enfants qui lui procurent de la joie et auxquels il sculptait des figurines. C’est le seul instant joyeux pour Ferhat. Las, il se réfugie dans un bar pour noyer sa solitude dans l’alcool, où il dit à un client attablé à ses côtés : «Une fois mort, n'écrivez rien sur ma tombe» (d'où le titre du film). Il surprend une discussion d’un groupe de jeunes qui envisageaient de dresser un faux barrage à un promoteur pour lui voler son argent. Il anticipe en se rendant chez ce même promoteur qu’il connait et le braque avec une arme de poing lui demandant de lui remettre tout l’argent qu’il avait sur lui. Peine perdue parce-que la victime ayant déjà été la cible d’un vol ne garde plus beaucoup d’argent dans son entreprise. Ses employés alertent la police qui procèdent à l’arrestation de Ferhat. Pour rappel, Omar Amroun, qui a reçu lors de la précédente édition la mention spéciale du jury pour son court métrage «une peine à vivre» et «le labyrinthe des sentiments», reste fidèle à sa thématique, qui est d’explorer la complexité de l’âme humaine, ses espoirs et ses désespoirs, sa solitude et ses peurs, mais aussi ses douleurs enfouies.

R. C.