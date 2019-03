Dans la lucarne : Un « géant » aux pieds d’argile

Le football mondial est arrivé de nos jours à des niveaux tels qu’il est suivi par des milliards de spectateurs et téléspectateurs. On constate même que le nombre augmente à vue d’œil d’un continent à un autre. Cet intérêt important qu’on ne cesse de constater ces derniers temps s’explique par l’existence de clubs qui ont un niveau mondial. C'est-à-dire les clubs de la Ligue espagnole de football sont devenus aujourd’hui parmi les plus « puissants » de par le monde. En effet, pour ne citer que ceux-là, on peut dire que le Real Madrid et le Barça sont considérés comme les meilleurs dans la sphère du football. Cela reste incontestable et incontesté. Ce constat est accepté par tous et surtout encouragé pour que cette domination de ces deux clubs reste ainsi pour encore plusieurs décennies encore. Toutefois, au niveau du leadership de ces deux clubs en Liga, les observateurs remarquent qu’entre le Real Madrid et le Barça, il y a quelque chose qui est en train de changer d’une manière assez nette. On voit que le Barça est en train de gagner sur le plan psychologique par rapport au Real Madrid. Le club meringué est, le moins que l’on puisse dire, sur une courbe descendante. Cela est clair et les derniers résultats entre les deux équipes le montre assez bien. Il faut reconnaître qu’après le départ pour la Juve de Cristiano Ronaldo (CR7), le Real Madrid ne marque plus de buts comme il avait l’habitude de le faire. C'est-à-dire que le Real a vu ses « performances », sur le plan offensif, chuter sensiblement. Et c’est ce qui fait mal pour les supporters du Real Madrid. La domination du Barça est réelle, même si ce club est loin du compte. C'est-à-dire qu’il gagne et ce malgré des prestations «médiocres», voire faibles. Il faut bien étudier la situation actuelle du Real Madrid pour mieux comprendre ce qui s’y passe dans la Ligue espagnole de football. Certes le Real Madrid s’est encore qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions d’Europe qu’il avait remportée à quatre reprises en cinq ans — cela reste un argument de taille— mais actuellement rien n’est emballant dans cette équipe. Il y a encore du positif comme ce jeune Vinicius qui est en train de rentrer dans la cours des grands. Il y a aussi d’autres bonnes choses, mais cela ne peut suffire du fait que le président actuel, Perez, doit faire des efforts sur le plan des recrutements pour équilibrer le club sur tous les plans. Il y a aujourd’hui des « manques » dans ce club, qui reste mythique, sur le plan mondial pour les titres remportés. Ce qui se pose c’est que le groupe a atteint un seuil où les changements de plusieurs « cadres » du club sont nécessaires. Ils doivent partir et être remplacés par d’autres plus jeunes et vigoureux. Ce qui peut permettre au Real Madrid de se régénérer. Car, ce n’est pas encore facile de rester au somment si l’on ne «casse pas sa tirelire». C’est indispensable si l’on veut être le premier d’Europe. Car qu’on le veuille ou non, même le Barça ne gagne souvent que grâce à certaines « largesses » des arbitres. On leur siffle toutes les « tombées ou simulations ». De plus, c’est une équipe qui reste «agressive» sans que les arbitres ne sanctionnent des joueurs comme Busquest, Piqué et les autres. Toujours est-il, il a un ascendant psychologique sur le Real qu’il n’est pas facile d’oublier lorsque vous n’êtes pas en réussite. On avait vu lors du match retour de la Copa d’El Rey comment le Real, notamment en première mi-temps, avait été dominateur avec un Vinicius qui s’est créé un nombre incalculable d’occasions sans pour autant trouver le chemin des filets. Le Real est appelé à faire « sa mue » s’il veut reprendre son leadership sur le Barça. Ce n’est pas une opération analogue « aux 12 travaux d’Hercule ». Il suffit que la direction sache ce qu’elle veut pour que tout redevienne comme par le passé où le Real était un véritable « ouragan dévastateur » sur l’échelle 5.

Hamid Gharbi