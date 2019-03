Ligue 1, CR Belouizdad : La belle remontée du Chabab

Bon dernier depuis l’entame de la saison, le CR Belouizdad, dont personne ne donnait cher de sa peau, a défrayé la chronique en réalisant une remonté extraordinaire au classement, durant la seconde phase du championnat. En effet, malgré la sanction de la FAF, résultant du forfait de la première journée face à l’ASAM, et l’handicap de moins trois points au compteur avec lequel le club a entamé la compétition, le Chabab a su trouver la motivation et les ressources nécessaires pour quitter la zone de relégation. La cession des actions de la SSPA au groupe Madar, qui a injecté plusieurs milliards dans les caisses, a permis au club de respirer et de sortir de la crise financière qu’il couvait. L’expérience et l’ingéniosité du directeur du club, Alik, qui a su convaincre les joueurs, ont beaucoup contribué à redresser la barre au sein de la maison belouizdadie, aussi. Après la régularisation de leurs situations, les joueurs ont pu se concentrer exclusivement sur leur travail sur le terrain et donner le meilleur d’eux-mêmes. Par ailleurs, l’arrivée d’Amrani à la tête de la barre technique a carrément provoqué le déclic au sein de l’équipe. En effet, le coach en question, soutenu par la direction, a su remobiliser les troupes et leur redonner goût au succès, après une première partie de championnat pour le moins catastrophique. Lors de leur dernière sortie à Oran, face au Mouloudia local, les camarades de Bechou sont revenus avec le point du nul. En enchaînant un septième match sans défaite, le CRB, qui compte un match en moins face au DRB Tadjenanet, demeure la seule formation invaincue durant la seconde partie du championnat de Ligue Une. Les Belcourtois ont récolté treize points sur vingt-et-un possibles (3 victoires et quatre nuls). Grace à ces bons résultats, le Chabab est remonté à la douzième place du classement et s’éloigne un tant soit peu de la zone de turbulences. Néanmoins, l’entraîneur Amrani sait parfaitement que l’équipe n’est pas encore sortie de l’auberge et qu’il faut maintenir le cap pour espérer assurer sa survie parmi l’élite. «C’est un résultat positif. Le point arraché face au Mouloudia d’Oran est précieux. On ne voulait pas perdre, pour ne pas casser le rythme sur lequel se trouve l’équipe depuis la reprise du championnat. Il faut garder cette dynamique jusqu’au bout et continuer à travailler pour réaliser notre maintien. Plus ont se rapproche de la fin de saison et plus les rencontres seront difficiles à négocier», a déclaré le coach du CRB à l’issue de la rencontre face au MCO. Lors de la prochaine journée, le CRB reçoit la formation du CSC, sur un nuage en ce moment, avant d’affronter le leader, USMA, dans un derby algérois qui promet.

Rédha M.