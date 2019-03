Championnat régional d’apnée Indoor à Oran : Illustration des athlètes

Les athlètes des clubs Sidi Moussa Free dive et Nautilus d’Oran se sont illustrés aux épreuves du championnat régional d’apnée indoor, disputées samedi à la piscine d'Arzew (Oran). Les apnéistes de Sidi Moussa Free dive et de Nautilus ont nettement dominé les épreuves d’apnée statique et apnée dynamique avec palmes, sans palme et en mono-palme.

Cette compétition de sports nautiques d'une journée, organisée par la Ligue de wilaya d’Oran de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques, a regroupé plus de 30 athlètes de sept clubs et associations sportives. Selon le directeur technique de la spécialité d’apnée au niveau de la Ligue oranaise, Fouzzi Khaloufi, le niveau technique de la compétition a été à la hauteur, les concurrents ont démontré une nette progression dans les différentes épreuves par rapport à la saison passée.

A l’issue de cette phase régionale, les premiers dans chaque épreuve sont qualifiés à la phase finale, prévue fin mars courant à Béjaia.

Les lauréats de ce championnat régional ont été récompensés par des cadeaux lors d’une cérémonie de clôture en présence des membres de la Fédération de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques et quelques anciens athlètes de sports nautiques de l’Ouest du pays.