NA Hussein-Dey (1) – Gor Mahia FC (0), victoire Importante : pour les Sang et Or

En battant, par la plus petite des marges, dimanche au stade 5-Juillet, l’équipe kenyanne du Gor Mahia, le Nasr Hussein-Dey réalise une excellente opération, en perspective d’une éventuelle qualification aux quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine de football.

Totalisant 7 points à l’issue de cette 4e journée, après avoir enregistré deux victoires, un match nul et une défaite, le NAHD qui occupe la première place du groupe D, croit désormais en ses chances de prendre l’une des deux places qualificatives au prochain tour, à l’issue de la phase des poules. Il devance d’1 tout petit point le Gor Mahia, de 2 points le Zamalek et de 3 points le Petro Luanda, qui prouve bien que rien n’est encore joué dans ce groupe où tout est possible, alors qu’il reste encore deux journées à jouer. Pour revenir à la rencontre en elle-même face à la formation kenyanne, on peut dire que les Sang et Or ont réalisé l’essentiel, c’est-à-dire arracher les trois points de la victoire. Très fatigués après le long voyage à Nairobi, il y a une semaine de cela, les camarades de Gaya n’ont pas vraiment eu le temps de récupérer, malgré les efforts fournis par le staff technique, le préparateur physique et le staff médical afin de mettre les joueurs au point. Au vu des importantes défections que comptait l’équipe husseindéenne, avec les absences de Gasmi, El-Orfi et Harrag, l’entraîneur Meziane Ighil a fait en sorte d’essayer de mettre en place un onze équilibré capable d’aller chercher la victoire qui s’imposait pour permettre à son team de préserver ses chances de qualification. Il faut dire qu’en raison de ces trois absences de taille, il était difficile pour le NAHD d’aborder ce rendez-vous avec l’ensemble de ses atouts. Mais, le staff technique s’en est accommodé. Il a aligné le onze suivant qui a réussi à sortir victorieux de cette confrontation non sans peine : Gaya, Allati, Khacef, Khiat (cap), Tougai, Ouertani, Yaya, Raiah, Yousfi, Ntankeu (Laribi 83’), Yaiche (Chouite 79’). La partie a été assez disputée, avec beaucoup d’engagement physique de part et d’autre. L’équipe visiteuse s’est avérée assez coriace et difficile à manier. Yaya et ses coéquipiers se sont donnés à fond pour pouvoir sortir vainqueur de cette empoignade, quelque peu ennuyeuse, le spectacle n’étant pas du tout au rendez-vous. L’enjeu du résultat étant très important pour les deux équipes, le Nasria a fait en sorte de faire le nécessaire dans ce sens. Heureusement, qu’il a réussi à ouvrir la marque par l’entremise de Yousfi et à préserver ensuite ce maigre avantage jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre malien, Babou Traoré. Même si les Nahdistes avaient une certaine emprise sur le match, ils ont quand même été mis en difficulté sur certaines phases de jeu. Toutefois, ils pouvaient comptait sur la vigilance du trio Gaya-Khiat-Tougai qui ont fait le nécessaire derrière pour annihiler toutes les tentatives de l’équipe kenyanne.

Il reste au NAHD deux rencontres importantes à livrer. Tout d’abord face au petro Atletico, le 10 mars prochain à Luanda, puis le Zamalek, le 17 mars au stade 5-Juillet. Une victoire sur ces deux joutes leur ouvrira les portes des quarts de finale. C’est le souhait de tous les Nahdistes.

Mohamed-Amine Azzouz