Grand angle : Menace

L'accord de paix, signé le 6 février à Bangui et négocié plusieurs semaines durant à Khartoum au Soudan, entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés serait-il en danger ? L’annonce de la composante du nouveau gouvernement, qui selon les termes de l’accord doit être «inclusif», a suscité l’ire de deux des principaux groupes armés signataires de l’accord au motif que le gouvernement n’a pas respecté ses engagements. Aussi un groupe a annoncé quitter l'équipe gouvernementale et le deuxième se retirer «purement et simplement du processus de paix». Une première réaction qui fait craindre une remise en cause de l’accord et un retour à la situation de crise que les centrafricains espéraient voir réglée. En effet, même s’il a été accueilli qu'avec un optimisme mesuré, le huitième accord de paix depuis 2013, date de l’éclatement de la crise entre le gouvernement et les groupes armés, semblait être différent de ses prédécesseurs qui n’avaient tenu que quelques jours. Pour les observateurs, la différence tenait notamment au fait que l’accord de 2019 avait été préparé depuis juillet 2017 par l’Union africaine. C’est dire qu’il n'avait été finalisé qu'après des mois de discussions ardues entre le gouvernement et quatorze groupes armés, tous représentés par leurs leaders. De même que l'implication de l'ONU, dans les discussions avait été considérée comme un gage supplémentaire de réussite. Certes, pour l’heure, seuls deux des 14 groupes signataires a réagi à l’annonce de la composante du gouvernement. Mais l’effet boule de neige n’est pas écarté et la menace de voir l’accord de Khartoum s’écrouler n’est pas pour autant totalement exclue. Une telle éventualité ne manquera pas d’avoir des conséquences désastreuses sur la Centrafrique et de le plonger dans une nouvelle tourmente. Déjà qu’en 2018, le Comité international de la Croix rouge (CICR) avait souligné que les affrontements entre «différents groupes armés et les forces régulières sur l'ensemble du territoire national ont des conséquences dévastatrices pour la population civile». Car bien que la crise humanitaire en République centrafricaine était considérée comme l'une des moins connues de l’opinion publique, il n’en reste pas moins vrai que les violences qu’elle a engendrées ont forcé une personne sur cinq à fuir son foyer et que l’insécurité qui en a découlé touchait tout le pays.

Nadia K.