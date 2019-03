Les partis de l’opposition saluent le caractère pacifique des marches

Les partis de l'opposition ont salué, samedi à Alger, le civisme et le caractère pacifique dont ont fait preuve les manifestants lors des marches populaires organisées vendredi dans différentes wilayas du pays, ainsi que le professionnalisme des éléments de la police dans la gestion de ces marches. Dans un communiqué rendu public suite à la deuxième réunion consultative lors de laquelle «les développements de la situation et les conditions exceptionnelles» régnant dans le pays ont été abordés, les partis de l'opposition, des personnalités nationales et des militants politiques ont salué «l'élargissement de la démarche populaire dans son appel au changement pacifique dans le cadre de la volonté du peuple». Les participants à cette rencontre ont appelé «les institutions de l'Etat à protéger les citoyens dans la défense de leurs droits légitimes et à répondre aux revendications responsables du peuple qui est sorti dans toutes les villes de l'Algérie», rappelant «le droit constitutionnel du peuple à la liberté d'expression et à manifester pour revendiquer ses droits», ajoute le communiqué. Les participants ont rendu hommage à la personne décédée lors de ces marches, présentant leurs condoléances à sa famille et à l'ensemble du peuple algérien, tout en exprimant leur compassion avec les blessés auxquels ils souhaitent un prompt rétablissement. Ils ont convenu, à cet égard, de poursuivre ces rencontres consultatives à l'ombre de la conjoncture que vit le pays.