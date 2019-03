Sit-in et marches des étudiants

Des centaines d'étudiants issus des facultés de Médecine et de Littérature à Ben Aknoun ont organisé, hier, des sit-in et improvisé une marche scandant notamment des slogans pour la dignité des étudiants et le changement politique. Ces étudiants des facultés de Médecine, de Littérature et de Droit ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: «Marche pacifique», «Dignité, respect pour les étudiants», «Libérez l'université» et «Libérez l'Algérie». Des étudiants auxquels se sont joints des jeunes ont improvisé une marche pacifique sur le chemin menant de Chevalley vers le complexe olympique Mohamed-Boudiaf, perturbant ainsi momentanément la circulation automobile, tandis qu'un dispositif sécuritaire renforcé encadrait les lieux. Des sit-in et des marches d’étudiants similaires ont été par ailleurs organisés dans d'autres wilayas du pays. Ces manifestations se sont déroulées en présence d'un dispositif sécuritaire imposant pour parer à tout dérapage. Ces marches se sont déroulées dans le calme.