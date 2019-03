Constantine : 48 livrets Hadj supplémentaires pour les plus de 70 ans

48 livrets hadj supplémentaires ont été octroyés aux personnes âgées de plus de 70 ans de la wilaya de Constantine ayant participé sans succès au tirage au sort pour le pèlerinage, a indiqué samedi le directeur de wilaya des affaires religieuses, Lakhdar Fanit. «Le tirage au sort, qui fait partie des 2.000 livrets hadj réservés à cette catégorie d’âge par le Président Abdelaziz Bouteflika, à l’échelle nationale, a été effectué le 16 février. Ce nombre qui bénéficiera à 48 futurs pèlerins s’ajoute aux 705 personnes retenues durant le premier tirage au sort effectué le 1er décembre passé», a indiqué le même responsable, lors de la journée de sensibilisation des futurs hadjis, tenue à la mosquée Émir-Abdelkader. Le montant du hadj a été fixé à 525.000 DA, incluant le transport aérien, est-il indiqué. De son côté, le représentant de l’Office national du hadj, Mustapha Hidaoui, a indiqué que cette année, les mesures administratives du hadj ont été allégées, avec le paiement en une seule fois et en un seul service du coût du hadj, avant de rappeler l’effort consenti par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans l'accompagnement des hadjis. Aussi, 320 futurs hadjis ont bénéficié d'une visite médicale au niveau de la clinique de la cité Boumerzoug. La vaccination débutera dans «les prochains jours», a indiqué le chargé de l’opération, Bilal Boudhera.

Des simulations des rites du hadj ont été effectuées au cours de la rencontre qui sera suivie par des journées similaires dans toutes les daïras de la wilaya. Le départ du premier groupe de hadjis aux Lieux saints de l’islam est programmé le 15 juin prochain, a-t-on indiqué.