Tri sélectif des déchets ménagers : Dar El-Beida donne l’exemple

Pas moins de 234 quartiers de la circonscription administrative de Dar El-Beida (Alger), ayant vu les façades de leurs immeubles réhabilitées par la wilaya d'Alger, bénéficieront, à partir de ce mois, du système de tri sélectif des déchets ménagers, a indiqué le chargé de l'environnement à la wilaya, Berkani Abdelaâli. Il a précisé qu'il s'agit de quartiers ayant vu les façades de leurs bâtiments bénéficier d'une opération de réhabilitation et d'embellissement. Soulignant que cette opération se poursuivra jusqu'à 2030 pour les 13 circonscriptions administratives que compte la wilaya, M. Berkani a fait savoir que «toutes les cités de la wilaya seront dotées, d'ici 2020, de ce système moderne de collecte des déchets», ajoutant que «cette opération a dépassé sa phase expérimentale» et entame la phase d'intégration graduelle d'autres quartiers en fonction des études techniques effectuées sur le terrain. «Lancée en tant que projet-pilote, en juin 2017, au profit de 34 quartiers de la circonscription administrative de Dar El-Beida (El-Mohammadia et Bab Ezzouar), l'opération de tri sélectif a atteint un taux de 40%, avec une participation des citoyens à hauteur de 80%», a-t-il poursuivi. La wilaya d'Alger a consacré près de 4.000 milliards centimes à la dotation des points de tri sélectif de moyens nécessaires, ainsi que la mobilisation de 1.300 agents d'entretien pour nettoyage des voies et routes, a indiqué M. Berkani, précisant que «le rôle de la wilaya restera limité sans l'adhésion des citoyens à l'opération, à savoir le respect des horaires de dépôt des déchets (entre 19h et 22.)». «L'opération de recyclage a permis d'extraire 18.000 tonnes de déchets recyclables, principalement du plastique et du papier.

Elle a permis en outre de couvrir une année de salaires des employés de l'Établissement de gestion des centres d'enfouissement technique de la wilaya d'Alger (Gecetal)», a-t-il ajouté. Par ailleurs, les treize circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger poursuivent l'organisation de journées portes ouvertes, dans le but de promouvoir cette opération qui ambitionne de faire d'Alger «une capitale blanche». Pour sa part, le SG de l'APC de Bordj El-Bahri, Mourad Laoucine, a fait savoir que de nouveaux quartiers bénéficieront de bennes de tri sélectif, à l'image des cités COSIDER, LPP, 200 logements et EPLF. De son côté, le président de l'APC de Bordj El-Kiffan, Keddour Haddad, a évoqué le problème d'aménagement des nouveaux quartiers n'ayant pas bénéficié de programmes de goudronnage des routes, d'éclairage et d'espaces verts, à l'instar des cités Kaïdi, Si-Smaïl, Mimouni et une partie de Mouhous, affirmant que ce problème entrave le projet du tri sélectif.

Cette ville, a-t-il précisé, dégage des déchets humides et en papier, vu son caractère purement urbain, ajoutant que Bordj El-Kiffan a bénéficié, en 2017, d'une opération-pilote à la cité Dergana, en attendant qu'elle soit généralisée aux autres quartiers. Pour sa part, M. Mohamed Bouaâtba, vice-président de l'APC de Dar El-Beida, chargé de la santé, de l'éducation et de l'environnement, a indiqué que la généralisation du tri sélectif à tous les quartiers «contribuera à l'éradication des décharges anarchiques, dont le nombre a reculé de 7 à 2 au niveau de la cité 1.100-Logements et au bas du pont menant au centre commercial de Bab Ezzouar».