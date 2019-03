Conférence de l’union interparlementaire arabe : La Palestine, le social et l’économie

Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) prend part à la 29e conférence de l'Union interparlementaire arabe, dont les travaux ont été ouverts, hier à Amman (Jordanie). Les présidents des parlements arabes et les chefs de délégations participant à cette conférence ont tenu, samedi soir, une réunion de concertation à huis clos, durant laquelle ils ont décidé du thème principal de cette conférence, à savoir la Palestine. Reçus par le Roi Abdullah Bin Hussein, 16 présidents de parlement et 4 représentants parlementaires de vingt pays arabes ont participé à cette réunion. La délégation de l'APN est conduite par le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Abdelhamid Si Afif, qui représente le président du conseil à cette conférence.

Par ailleurs, le député Djamal Bouras participera, en sa qualité de vice-président du Parlement panafricain, aux réunions régulières des commissions de la santé, du travail et des affaires sociales et du genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes aux besoins spécifiques, prévues du 4 au 8 mars, au siège du Parlement panafricain à Midrand (Afrique du Sud).

Une autre délégation du Parlement prendra part, à Johannesburg, aux réunions des Commissions permanentes du Parlement panafricain. Les participants à ces réunions examineront le thème : «Les réfugiés, les rapatriés et les déplacés internes en Afrique : pour des solutions durables au déplacement forcé». Ils débattront, en outre, de plusieurs autres questions,dont «La gestion de la dette et la lutte contre la corruption en Afrique», «Le programme d'action de 2019» et «Le plan stratégique 2019-2023». Lors de ces réunions, l'Algérie sera représentée par le membre du Conseil de la nation et membre du Parlement panafricain, Abdelkader Moulkhaloua.