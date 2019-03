Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine : Appel à la publication de la liste des psychotropes

L’usage de fausses ordonnances et les ordonnances falsifiées ou de complaisance pour la délivrance de certains médicaments, en particulier les psychotropes, exposent dangereusement les pharmaciens aux risques de poursuites et de condamnations pénales. Tel est le constat établi, hier, par le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), qui a tiré la sonnette d’alarme sur la situation dans laquelle se trouvent les pharmaciens par rapport à la question de la gestion des produits dits psychotropes.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du syndicat, le président du SNAPO a fait savoir que le pharmacien est seul habilité sur le plan légal à détenir ces médicaments, en vue de leur dispensation aux citoyens, et affirmé que ces médicaments essentiels et indispensables touchent à un aspect sanitaire prioritaire, à savoir la santé mentale en Algérie, ajoutant que la notion d’ordonnances illicites, de complaisance met le pharmacien en situation très délicate sur le plan réglementaire et pénal. « On ne peut pas accepter d’être condamnés à 5 ou 15 ans de prison alors que nous ne sommes pas responsables de l’émission et de l’utilisation de ces ordonnances », a noté le Dr Belambri, qui précisera que la réglementation ne protège pas le pharmacien. Il a évoqué la situation dans laquelle se trouvent les pharmaciens impliqués dans la vente de médicaments non inscrits dans la liste de psychotropes, à l'instar du ‘‘Prégabaline’’ classé par la justice comme substance psychotrope. « Durant l’année 2018, ce sont 22 pharmaciens qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires dont la majorité a été innocentée », a -t-il indiqué, précisant que le vide juridique dans la gestion des psychotropes destinés à des fins sanitaires et l'absence d'une liste détaillée de ces produits ont été à l’origine de cette situation.

Poursuivant ses propos, le président du SNAPO a fait savoir que l’arrêté ministériel portant classification légale et officielle de ces produits a été publié en juillet 2015, « mais les listes détaillées des ces médicaments n’ont pas été publiées dans le Journal officiel », a fait savoir l’intervenant, ajoutant que sur le plan réglementaire, ces listes ne peuvent pas être opposables devant les tribunaux et les juridictions compétentes.

Pour le Dr Belambri, le tableau des médicaments psychotropes doit être publié pour le faire connaître aux services de sécurité, aux services judiciaires, aux avocats, aux pharmaciens et aux médecins. « Nous appelons à la publication de ces listes et de manière urgente, et que ceci doit se faire en accord avec les ministères de la Justice, de la Santé et le Secrétariat général du gouvernement », a-t-il insisté.

Le président du Snapo a, également, évoqué le problème de sécurité auquel fait face le pharmacien pendant son travail. « Le risque est certain, nous sommes très exposés, nous réclamons le renforcement de la sécurité au niveau des officines, notamment dans les régions enclavées du pays et pour ceux qui assurent les gardes de nuit », a-t-il souligné, rappelant les deux assassinats commis au niveau des officines en moins de 3 mois ».



Deux assassinats en moins de trois mois



Pour faire face à cette situation, il a fait part de l’existence de deux projets de textes réglementaires qui sont pratiquement finalisés.

Le premier est un projet de loi modifiant la loi 04-18 du 25 décembre 2004, élaboré par le ministère de la Justice et qui est fin prêt. « Nous lançons un appel au ministre de la Justice, garde des Sceaux pour la promulgation et la publication de cette nouvelle loi, qui va mettre fin de manière rapide et efficace à beaucoup de contraintes techniques, et combler le vide juridique constaté depuis 2004 », a indiqué le président du SNAPO.

Quant au second texte, il s’agit d’un nouveau décret, préparé par le ministère de la Santé, qui est pratiquement finalisé et qui balise toutes les procédures techniques des produits psychotropes, notamment par l’introduction d’un fichier électronique pour assurer la traçabilité de l’utilisation de ces médicaments et leur mouvement depuis la production, l’importation, la distribution en gros jusqu'à la dispensation, en passant par la prescription.

Il a, également, fait part de l’existence d’autres mesures, comme les ordonnances à souches en trois exemplaires et de couleurs différentes avec des numéros de série, ce qui va contribuer considérablement, selon ses termes, à la sécurisation de la prescription, de la dispensation et de l’utilisation des psychotropes qui sont des médicaments spécifiques et indispensable à des franges de malades. « Il y a urgence, car beaucoup de pharmaciens commencent à s’abstenir de le demander et de les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, ce qui va certainement pénaliser les malades », a insisté le président du SNAPO.

Kamélia Hadjib