Vaccination contre la rougeole et la rubéole : Lancement d’une campagne au profit des élèves

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a décidé, en coordination avec le ministère de l’Éducation nationale, de lancer une opération d’évaluation de la vaccination des élèves, afin de rattraper le retard accusé en la matière, et ce durant les vacances de printemps.

En effet, les parents d’élèves ont été destinataires d’une correspondance leur enjoignant de récupérer les carnets de vaccination de leurs enfants. Une source du ministère de la Santé a indiqué qu’ « eu égard à l’enregistrement de cas de rougeole qui a coûté la vie à 4 personnes, dont deux à El Oued et une à Alger, il a été décidé de rattraper la vaccination des élèves au niveau des établissements scolaires après un gel de deux années, suite à une série de complications qui ont été signalées chez les élèves. L’opération d’évaluation débutera le mois de mars en cours et concernera tous les établissements scolaires à travers le pays. Des médecins seront mobilisés pour le contrôle de la santé des élèves. A cet effet, le ministère de la Santé a pris la décision de veiller à ce que l’opération de vaccination puisse atteindre un taux de 95% en milieu scolaire afin de préserver la santé des élèves qui ne se sont pas soumis à la vaccination. Selon le Dr Djamel Fourar, directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, « le nombre d’élèves vaccinés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole a atteint seulement 47 % ».

En effet, pour stopper la transmission du virus, le ministère de la Santé avait mis en place un plan stratégique, à travers notamment la vaccination en milieu scolaire. Mais cette campagne n’a pas pu atteindre ses objectifs, eu égard au taux de couverture enregistré. Une situation qui a occasionné de nombreuses complications donnant ainsi lieu à près de 27.700 cas confirmés, dont 18 morts en 2018.

Ainsi, tous les enfants de six ans seront vaccinés de manière systématique lors de cette opération qui aura lieu dans les établissements scolaires, afin de les protéger contre les maladies qui entraînent de lourdes complications pouvant même atteindre des handicaps, voire le décès.

Selon le représentant du ministère de la Santé, le nouveau calendrier vise à garantir une couverture sanitaire complète contre les maladies qui touchent cette catégorie d'âge et qui mettent leur vie en péril. Il est question aussi d'éviter le retard ou l'échec de la vaccination au cours de la première année de vie de l'enfant. En prévision de ce processus, le ministère de la Santé entamera également, prochainement, une formation ciblée qui sera dispensée particulièrement au profit du personnel médical chargé de la mise en exécution du calendrier. «On a réuni toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires afin de garantir le succès du lancement de cette campagne de vaccination ». Il convient de signaler, dans ce contexte, que le département ministériel de Hasbellaoui s’assure toujours quant à la disponibilité des vaccins, tout en veillant à ce que l’efficacité du produit proposé aux citoyens soit optimale, d’autant qu’il est destiné en général à des personnes vulnérables.

Dans cette optique, le Dr Fourar a maintes fois réitéré le fait que la vaccination est sans conséquence sur l’état de santé de la personne vaccinée et n’a pas d’effets secondaires.

«La vaccination, c’est le meilleur investissement pour la santé. Ses bienfaits sont démontrés tant au niveau national qu’au niveau mondial», a-t-il assuré. M. Fourar a affirmé en outre que les campagnes de vaccination en Algérie ont démontré leur efficacité et aucun cas parmi lesdites maladies n'a été enregistré depuis des années, appelant les parents à faire vacciner leurs enfants, notamment les filles qui sont les plus exposées aux dangers du virus de la rubéole.

Il y a lieu de rappeler que la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et le syndrome rubéoleux congénital de 2018 a été prolongée deux fois, afin de cibler un large spectre de la population. Elle avait profité aux élèves scolarisés dans les cycles primaire et moyen, âgés entre 6 ans et 14 ans, soit quelque 5 millions d’enfants.

Salima Ettouahria