Le Président Bouteflika charge M. Temmar d’assurer l’intérim du ministre des Travaux publics et des Transports

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, d'assurer l'intérim du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

Suite à la désignation de M. Abdelghani Zaâlane comme directeur de campagne du candidat Bouteflika, "le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé M. Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, d'assurer l'intérim du ministre des Travaux publics et des Transports".