M. Hasbellaoui s’entretient avec son homologue saoudien : promouvoir la coopération

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a examiné, samedi dernier à Djeddah (Arabie saoudite) avec son homologue saoudien, Tawfiq Bin Fawzan Al Rabiah, les voies et moyens de renforcement de la coopération dans le domaine de la santé, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, tenue en marge du 4e Sommet ministériel mondial sur la sécurité des patients qui s’est tenu les 2 et 3 mars à Djeddah, M. Hasbellaoui a évoqué "les voies et moyens de renforcement de la coopération dans le domaine de la santé entre les deux pays et l'examen de la possibilité d'élaborer un mémorandum d'entente et un accord entre les secteurs des deux pays", a précisé la même source.