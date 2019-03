M. Louh au conseil des ministres arabes de l’intérieur et de la justice : renforcement du contrôle frontalier

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, qui conduit une délégation aux travaux de la 36e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur à Tunis, a mis l’accent sur «l’impératif de renforcer le contrôle des passages frontaliers, sécuriser les passeports et intensifier la coopération et la coordination entre les services spécialisés».

Dans son allocution au nom du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, M. Louh a souligné la nécessité de suivre des mesures d’orientation visant la prise en charge des jeunes fourvoyés et la relance du développement économique, affirmant «la disponibilité de l’Algérie à partager son expérience en matière de réconciliation nationale qui a permis de tourner une page sombre et de jeter les bases d’une nouvelle étape fondée sur la concorde et la tolérance.

Cette approche a été consacrée, a-t-il dit, par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, en vertu de sa résolution no 130/72 relative à la Journée mondiale du vivre-ensemble en paix, célébrée le 16 mai de chaque année, à l’initiative de l’Algérie. «Le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le monde, notamment dans la région du Sahel, est une démarche que l’Algérie a longtemps oeuvré à concrétiser, grâce aux orientations éclairées du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tout en faisant prévaloir le dialogue et en unifiant les rangs», a fait savoir M. Louh, soulignant que cette approche «a été adoptée par l’Algérie, à travers son rôle de médiateur dans nombre de crises ayant touché cette région». Aussi, le ministre a mis en garde contre «l’utilisation dangereuse des nouvelles techniques, à leur tête le réseau internet par les groupes terroristes comme moyen de propagation de leurs idées extrémistes», mettant l’accent sur «l’impératif de poursuivre les efforts afin de contrecarrer toute menace cybernétique et chercher le meilleur moyen pour endiguer ce phénomène». Lors des travaux, M. Louh a remis la présidence tournante du Secrétariat général du CMAI au ministre saoudien de l’Intérieur, l’émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud. À cette occasion, une médaille de premier rang de l’université de l’Émir Nayef Ben Abdelaziz pour les sciences de la sécurité a été décernée au ministre de l’Intérieur en guise de considération «de ses efforts valeureux en matière de renforcement de la sécurité arabe commune et en signe de reconnaissance à l’Algérie qui a abrité la 35e session de la réunion du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur».