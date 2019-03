Vente-dédicace : Esquisse d’un itinéraire

C’est au niveau de la Librairie générale d’El-Biar, que l’auteure Samia Lamara a donné rendez-vous, samedi dernier, à ses lecteurs, pour une séance de vente-dédicace de son recueil de poésie, Esquisse d’un itinéraire, paru aux Éditions Hibr.

Paru aux éditions Hibr au mois de février dernier, ce recueil, qui regroupe pas moins de quatre-vingt-un poèmes, «retrace, selon son auteure, des années de sa vie, des années de doute, des années de bonheur éphémère, des années en secret, une tranche de vie». «Ce recueil, qui réunit tout ce à quoi je crois, m’ouvre les portes d’un monde idyllique qui m’enchante et me propulse vers la légèreté et sa sérénité», lit-on. Préfacé par l’écrivain Lazhari Labter, ce dernier témoigne à travers sa plume : «Samia Lamara se dévoile dans ses poèmes en toute liberté», «exercice difficile s’il en est que d’ouvrir son cœur aux autres ou les inviter à y entrer. Il y faut une sacrée dose d’audace, de volonté de partage, d’ouverture d’esprit ou de philanthropie pour le faire», ajoute-t-il. Il y a lieu de noter que l’auteure octroie à ses lecteurs une panoplie de thématiques dans ses poèmes dans lesquels elle a trouvé refuge à ses confidences.

Sihem Oubraham

-----------------------------

Samia Lamara à El Moudjahid : La jeunesse et la lecture

C’est un recueil qui retrace des années de votre vie… pourquoi avez-vous choisi la poésie ?

Ce recueil ne retrace pas uniquement ma vie ; ce ne sont pas vraiment des confessions, ce sont des poèmes que j’ai écrits lorsque j’étais très jeune. C’est vrai que l’écriture, d’ailleurs je l’ai dit dans le livre, m’a toujours accompagnée et m’a beaucoup aidée. Il faut savoir qu’ étant jeune, on ne peut pas révéler certaines choses, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment un vécu. parfois ce sont des incompréhensions dues à notre jeunesse tout simplement… il y a des choses qui nous dépassent, on a besoin d’être entourés. Donc ce n’est pas un recueil où je me confesse ; ce ne sont pas des secrets sur ma vie.



Justement,les thématiques diffèrent à travers les quatre-vingt-un poèmes que vous nous offrez dans ce recueil...

Oui les idées exprimées sont dans l’abstrait. A travers les années et lorsque j’ai avancé dans l’âge, j’ai acquis une sorte de maturité dans mes écrits. ma vision des choses a changé, ma façon d’interpréter les évènements a aussi changé ; donc j’ai pu, quelque part, mettre des thématiques sur ce que j’écrivais, vous allez trouver à la fin du livre des poèmes qui sont bien cadrés et des thématiques bien précises.



A qui cette œuvre est-elle destinée ?

Ce n’est pas que je veuille toucher une catégorie. Mon souhait c’est que la jeunesse puisse être un peu plus intéressée par la lecture. Sincèrement, ça me fait mal au cœur de voir cette jeunesse branchée sur la nouvelle technologie. la technologie c’est bien, elle nous est utile dans cette vie moderne, moi-même je m’en sers dans le quotidien, mais il ne faut pas que l’on en devienne esclave. Rien ne vaut un livre dans sa main.



Réalisé par : S. O.