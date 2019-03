L’entrefilet : « Art’Elles »

Trois artistes peintres exposent pas moins de 25 toiles abstraites à Oran. Baptisée "Art’Elles", cet événement de deux jours réunit trois peintres, natives d’Oran : Hamidou Amel Kamila, Merbet Samira et Ahlem Elkatel, qui ont d’ailleurs plusieurs points en commun. En plus d’être femmes, elles sont toutes les trois autodidactes et ont un penchant et une préférence pour le style abstrait-relief. Leurs toiles sont modernes, mais chacune garde une touche personnalisée. Les peintures d’Amel Kamila Hamidou débordent de lumière qu’elle met en relief avec de la cire dorée. En plus du style abstrait, cette artiste expérimente, depuis peu, un style se rapprochant du cubisme, avec ses formes géométriques. "Une nouvelle expérience et un nouveau mode d’expression", explique-t-elle. La jeune artiste est passionnée de peinture depuis son enfance. Avec déjà quelques expositions à Alger et Oran, elle entame une carrière professionnelle prometteuse, selon les connaisseurs. Samira Merabet a également une dizaine d’expositions à son compte. En plus de l’abstrait marquant la majorité des toiles exposées, elle a déjà expérimenté d’autres styles, le pointillisme et la calligraphie, notamment. La jeune artiste puise son inspiration de la nature. Sa palette est variée et "valse" entre des couleurs chaudes et froides qu’elle étale avec finesse et dans une grande harmonie. Le marron (la terre), le bleu (l’eau) et le jaune (le soleil) sont omniprésents dans ses toiles. Pour sa part, Ahlem Alkatel expose pour la première fois. Elle a trouvé dans la peinture un mode d’expression. "Moi qui ai tant de mal à mettre des mots sur ce que je ressens", s’est-elle exclamé. Le début de son parcours était une sorte de recherche de soi, un mode d’expression pour extérioriser des émotions par autres choses que des mots, "de la peinture thérapeutique, en quelque sorte", dit-elle. Encouragée par son entourage, elle a décidé de se lancer dans une démarche professionnelle. "Il est important pour un peintre d’exposer ses toiles car, cela lui permet d’avoir un regard extérieur sur son oeuvre, de découvrir ce qu’elle suscite chez les gens, de s’améliorer et de chercher à faire mieux", explique-t-elle.

R. C.