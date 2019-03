Exposition de calligraphie, de Salah El-Makbad, à la galerie Mohamed-Racim : Aux rythmes des lettres arabes

L’artiste peintre Salah El Makbad expose à la galerie Mohamed Racim une dizaine de ces meilleures toiles dans une exposition de calligraphie intitulée « Rythmes des lettres arabes » jusqu’au 21 mars. Un voyage dans le temps pour se mettre dans la magie de la jonction entre la beauté de la lettre arabe et son riche vocabulaire et sa poésie et une abstraction mystique qui classe l’artiste dans les meilleurs calligraphes de l’Algérie contemporaine.

Natif de Ghardaïa, cet artiste d’exception, travaille depuis plusieurs années et compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives. Il expose à la capitale 87 toiles pour partager ces sensations et ses idées qui ne laissent pas le visiteur indifférent quant à la beauté des textes écrits, qu’il choisit selon l’inspiration. Rencontré à la galerie, Salah El Makbad revient sur le choix de ses textes.

«La langue arabe est très riche en lettre, en poésie, en adage et en sagesse. Je m’inspire parfois des anciens poèmes des temps perdus, des poèmes contemporains, des maximes populaires et de la beauté de la lettre arabe pour constituer le tableau », a-t-il fait savoir. Utilisant beaucoup de couleurs, tantôt écarlates tantôt sombres, l’artiste réussit avec brio le mariage de la couleur et de l’écriture en utilisant des symboles en Tifinagh pour transmettre les rudes conditions de vie des habitants du Sud algérien.

L’artiste propose aux visiteurs de son exposition plusieurs lectures de ses œuvres en laissant libre choix à chaque personne d’interpréter son contenu. Il met en exergue, dans certaines toiles, la beauté des lettres arabes sans pour autant donner un titre à l’œuvre. D’autres œuvres proposent des thématiques mystiques, philosophiques et soufies à l’exemple de la miséricorde, l’amour, la lune, la richesse, l’honnêteté…

