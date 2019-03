Note de lecture, Œuvres en partage - Chroniques culturelles du Chélif, de Jacqueline Brenot : Réminiscences algériennes

Tranchées à vif et joliment offertes au lecteur, les Œuvres en partage-Chroniques culturelles du Chélif sont à la fois une leçon de choses et un récit de vie.

L’auteure, Jacqueline Brenot, professeur de lettres, écrivaine, artiste plasticienne, nous «esquisse une belle fresque de la littérature contemporaine algérienne francophone et relève, en arrière plan, les thèmes récurrents dont traitent pratiquement tous les auteurs qu’elle a lus, qu’ils aient atteint ou non la notoriété, qu’ils vivent au pays ou à l’étranger». Sans exclure, bien entendu, les événements clés de la guerre d’Indépendance, ainsi que des remontées plus lointaines dans l’histoire de notre pays telles les déportations du 19e siècle, etc.

Très bon recueil de plus d’une trentaine de chroniques donc, qui, utilisant à bon escient l’état contrasté des lieux, demande à des visages apparemment «objectifs» d’afficher leurs sentiments, leurs désirs, leurs angoisses. Emouvant travail aussi, mais digne et certainement pas larmoyant : de ces souvenirs anciens, Jacqueline Brenot isole certains visages, dont ceux de sa mère et de son père, Roger Brenot -lequel «avait adopté l’Algérie comme terre d’accueil après avoir choisi de s’engager, pour le meilleur et pour le pire, pour son indépendance» (Rachid Ezziane, p. 20). Après quoi elle «actualise» ces visages en un remarquable lifting et leur rend hommage en les magnifiant par un sentiment -tardif mais néanmoins intact- de reconnaissance à leur égard, sentiment empli d’un regret par trop avoué. Elle sonde pour ainsi dire le monde constructif de la mémoire à partir de moult détails et supports de mots réactualisant de vieux et nombreux souvenirs. Des souvenirs du vécu et de la poésie, comme elle l’indique si bien, images intimistes qui font entrer dans le champ de la mémoire une certaine utilisation du souvenir réactualisé comme élément de recherche de l’émotion parfois enfouie. Pour l’auteure, il s’agit en l’occurrence de reconstituer le contexte culturel de l’Algérie des années 1950 à 1990 et de sa composante humaine, voire de son environnement, à partir de bribes mnémoniques d’autant plus sensibles qu’elles sont «morcelées». Un peu comme un ethnographe reconstituerait -en l’exhumant- un endroit trop bien connu pour avoir été longtemps fréquenté. Sans doute les assertions répétées de Jacqueline Brenot ne se donnent pas pour commentaires ou descriptions de réalités autres, puisqu’elles sont la substance même de son recueil de chroniques. Le jeu est néanmoins d’une ironie traitée au scalpel, dans les deux sens du terme, car l’auteure se veut avant tout observatrice sceptique : cherchant à définir sa propre pratique narrative, son propre découpage technique, si je puis dire, ressuscitant des cycles entiers de mémoire collective et factuelle tout en restant dans le champ de l’image mémoire individuelle, comme si elle voulait appréhender le temps tout en sachant bien qu’elle s’y inscrit forcément et, qui plus est, en mouvement. Dans la chronique «Bérard, l’échappée marine» (Aujourd’hui Ain Tagourait, pp.15-17), l’auteure semble d’ailleurs le suggérer : sa démarche est plutôt «miroir», ou même «autoportrait» parce que pour la «naufragée» qu’elle nous laisse entendre, au-delà de ces figurant(e)s fiévreusement esquissé(e)s, au delà des souvenirs de sa plus tendre jeunesse, existait également leur rôle à tous(tes) dans sa propre histoire. Historicité de son propre vécu, de sa propre pratique narrative. Evidence, souligne-t-elle, qui nous interpelle car il s’agit bien de cela : de dire, de redire à l’infini le nom qui nous vient de ceux et celles d’avant et auxquels nous devons, entre autres libertés, celle d’être en phase avec l’Algérie d’avant le Tsunami idéologique qu’elle est en train de subir présentement. Interrogatrice endurcie, Jacqueline Brenot procède ainsi à la mise en avant de ses propres préoccupations. Or celles-ci, parce qu’elles repensent la fonction de l’écriture et (re)mettent en cause les prétentions traditionnelles à l’autonomie esthétique, rejoignent pratiquement celles du témoin, voire de l’historien, historien de la mémoire collective en l’occurrence.



… il faut se laisser prendre par cette fresque époustouflante



C’est, somme toute, à une passionnante «Reconstitution» toute en nuances où les «strates» multiples de souvenirs se redécouvrent comme sédiments d’un temps paradoxalement si lointain et si proche que l’auteure nous invite ici, en résonance avec une revue originale des faits, car assortie de portraits individuels, de groupe, de famille, qui ne peuvent laisser indifférent, où les «périodes» délavées, jaunies, marquées par l’usure, écornées par l’écume des ans, font écho à un présent où prédominent le doute, le frêle vécu, bref, un aujourd’hui qui préfigure des lendemains incertains. Le recueil «Œuvres en partage - Chroniques culturelles du Chélif» tourne ainsi au hasard d’événements nationaux marquants, au passé comme au présent. Dans sa ronde reconstructive de la mémoire, les années folles et notre histoire, pré et post indépendance forcément (re)naissante rejoignent un «aujourd'hui» convulsé en un bal, pour ne pas dire en un manège caracolant de chevaux de bois, où l'ironie, la dérision et l'émotion alternent au gré des éclairages. Simultanément, cette forme «aberrante» permet à Jacqueline Brenot de transmuer l’énorme amalgame de récits et d’informations historiques qui constitue son matériau en prose proprement littéraire, de le porter à la puissance poétique et même, quelquefois, tragique. Pour tout dire, il faut se laisser prendre par cette fresque époustouflante -sans doute l’une des œuvres les plus impressionnantes de fin d’année 2018-, accepter ses dimensions, renoncer à maitriser sa géographie et courir le risque de l’immersion… L’éblouissement est ainsi garanti au bout du chemin, proche des sensations de l’auteure elle-même qui, pour reprendre le texte de couverture, «nous délivre, en fin de compte, le message sous-jacent dont est porteuse la littérature algérienne contemporaine. Ce message a pour non «l’espoir»

«Œuvres en partage-Chroniques culturelles du Chélif», de Jacqueline Brenot, Edition Les Presses du Chélif, Chlef, 4e trimestre 2018, 208 pages

Kamel Bouslama