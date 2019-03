Bordj Bou-Arréridj : Une unité de la protection civile en cours de réalisation à Medjana

La célébration de la journée internationale de la Protection civile dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été l’occasion pour la population, les autorités locales et les membres de ces corps d’évaluer le chemin parcouru par cette dernière dans l’accomplissement de ses nobles missions . En effet le secteur compte 973 agents dispose de 13 structures dont 8 unités secondaires et couvrent autant de dairas de la wilaya.

Celle de Medjana qui est actuellement prise en charge par l’unité principale située à Bordj Bou Arreridj devra bénéficier d’ici la fin de l’année en cours d’une nouvelle unité, qui est actuellement en cours de réalisation. Des réalisations de proximité de» plus en plus nombreuses ces dernières années, même si 2019 a été une année charnière pour le secteur avec la mise en service de plusieurs unités cette année là.

La wilaya qui dénombre plusieurs défis en matière d’accidents de circulation avec sa position de carrefour entre l’Est et le Centre, des feux de forêts sur presque un tiers de sa surface, les intoxications au gaz brulés qui prennent une ampleur inquiétante et des noyés dans les cours d’eau compte d’autres structures qui participent à la lutte contre ce phénomène.

Parmi ces dernières il faut citer le groupe de plongeurs qui intervient dans les chutes dans le barrage Ain Zada, mais aussi les oueds et même les puits, la colonne mobile formée de 53 agents avec l’équipement nécessaire pour lutter contre les incendies et même les motards qui sont d’un grand secours en cas d’accidents et même de séismes,sans oublier les médecins des équipes d’interventions . Mais la direction du secteur qui coordonne les activités de toutes ces structures ne compte pas seulement sur ces équipes pour diminuer les victimes de ces phénomènes.

Elle accorde une importance particulière à l’information des citoyens et la prévention. Elle a organisé dans ce cadre plusieurs actions de sensibilisation pour attirer l’attention sur les dangers de certains comportements comme le manque d’aération des maisons, la baignade dans les cours d’eau non surveillés ou le non respect du code la route.

Tout ce travail a porté ses fruits avec une tendance à la baisse, comme le montrent les statistiques de la même direction. Au cours de l’exposition qui a été organisée dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la Protection civile, il a été rappelé que le nombre d’accidents est passé de 1.466 en 2016 à 1.335 en 2017 et 1.200 en 2018 .Les asphyxies qui étaient de 108 en 2016 et 129 en 2017 sont descendus jusqu’à 97 en 2018. La baisse la plus nette a concerné les feux de forêts. La wilaya qui a enregistré l’incendie de 36 hectares en 2016 et 55 autres en 2017 n’a perdu que 6 hectares en 2018.

Comme quoi la prévention a été payante, la célérité des agents aussi.

Notons que le programme de célébration qui a servi à notifier la promotion de 25 agents à des grades supérieurs et à honorer ceux qui sont sortis à la retraite a été marqué par l’organisation des manœuvres exécutés avec une grande maitrise par les agents des différentes unités.

F. D.