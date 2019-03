Entrepreneuriat féminin : Intérêt en hausse

Les dispositions de création d’emploi, qui ont vu le jour, ces dernières années, ont certainement libéré beaucoup de femmes de la précarité sociale, des idées reçues et surtout de l’assistanat.

En effet, si auparavant, les rôles prédéfinis par notre culture et les traditions, faisant de celles-ci une épouse et une mère chargé des taches ménagères, de par ces mêmes statuts, les choses ne sont plus les mêmes grace aux mécanismes d’aide à l’emploi qui ont révolutionné, pas seulement le mode de vie de la gente féminine, mais également les objectifs et les aspirations de celles-ci. C’est ainsi qu’elles ont réussi à relever des défis nouveaux, comme la création de leurs propres projets, des petites entreprises, jusque-là, considérées comme un rêve difficile, voire impossible à concrétiser.

Les données ont bel et bien changé de nos jours pour permettre à des femmes, milieu social et intellectuel confondus, de rejoindre le monde de l’entrepreneuriat par la grande porte. Elles sont nombreuses, à vrai dire à avoir été attirées par la micro-entreprise, pour donner un sens à leur vie et prouver aujourd’hui, qu’être dirigeant d’une entreprise se conjugue au féminin et à tous les temps. Ce n’est pas tout, elles vont au-delà de la trajectoire classique : subvenir aux besoins de leurs familles, pour contribuer, d’une pierre deux coups, au développement durable de l’économie nationale, tout court. L’Ansej, L’Angem, la Cnac et l’Andi, il faut le dire, avaient carrément balisé le terrain aux femmes pour s’affirmer dans le monde du management et du business qui ne sont plus désormais l’otage des mentalités sclérosées, dépassées par le progrès et les mutations, à la fois socioculturelles, économiques et politiques. Il faut savoir qu’actuellement que sur les 7.000 entreprises affiliées au FCE, 400 sont dirigées par des femmes, contre 14 en 2014.

Il y a lieu de signaler, aussi, que ces dernières années sont marquées par l’émergence de femmes chefs-d’entreprises. Certains parlent d’une croissance du nombre des femmes entrepreneurs de l’ordre de 18% depuis 2010.

Le directeur de l'Emploi au ministère du Travail a affirmé récemment que sur 7.746 projets réalisés en 2017, 1.346 sont des créations féminines (17%), alors que ce taux ne dépassait pas 2% dans les années 2000. Depuis le lancement de l’Ansej et la Cnac, le bilan cumulé au 31 janvier 2018 démontre la création de 52.237 micro-entreprises par des femmes porteuses de projets, ce qui représente un taux moyen de 10%, selon ce dernier.

Aujourd’hui, ces chiffres traduisent, sans l’ombre d’un doute, la tendance en hausse de l’entrepreneuriat féminin, en Algérie, même s’il continue à faire face aux réticences de certains quant à la question de nommer une femme à la tête d’une entreprise.