Grand angle : Pour que cessent ces tragédies

La trêve en vigueur à Hodeïda, depuis le 18 décembre dernier, n’a pas empêché la mort de cinq enfants dans une attaque contre une maison de la province. Un «fait divers» au Yémen où selon la directrice générale de l'Unicef, Henrietta Fore, «chaque jour, huit enfants sont tués ou blessés dans les 31 zones de conflit dans le pays». Et contrairement à ce qui était permis de croire, affirme-t-elle, la trêve annoncée par l'ONU n'a «guère changé la réalité pour les enfants» du Yémen en raison de la poursuite des affrontements, sporadiques il est vrai, entre rebelles et combattants progouvernementaux. Pourquoi se poursuivent-ils alors que l’espoir de voir les protagonistes s’engager dans un processus de négociations de paix avait été suscité après la rencontre de Stockholm organisée, venue mettre un terme à deux ans et demi de blocage ? Un élément de réponse est apporté par le chef de la diplomatie britannique. De sa récente tournée diplomatique dans les pays du Golfe, il en est revenu avec la conviction qu’«il y a un manque de confiance» entre les protagonistes. Faut-il pour autant baisser les bras ? Selon lui, si «cela prend trop de temps pour mettre en place (l'accord) de Stockholm», il n’en reste pas moins vrai que «personne n'a de meilleur plan». D’où la nécessité donc pour toutes les parties concernées par ce conflit de se mettre au travail et d’œuvrer à mettre fin à cette crise. D’autant que pour le diplomate britannique, si «les progrès sont fragiles», ils sont aussi et surtout «à portée de vue concernant les négociations de paix sur le Yémen, sous l'égide de l'ONU». Mais force aussi est de souligner que les Nations unies n’arrivent pas à imposer la paix au Yémen. Et si leur SG avait affirmé dans un discours sur l’état du monde, prononcé fin janvier au Forum économique mondial de Davos, que «personne ne peut remplacer les Nations unies», il ne peut ignorer que sans le soutien des Etats clés, il n'y aura pas de solution, ni au Yémen ni ailleurs du reste. Cependant, doit-on être conscient qu’il ne peut y avoir d’autre solution que celle de négocier pour mettre un terme à ces tragédies humaines qui se poursuivent. Ainsi au Yémen, quelque 10.000 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées et plus de 60.000 blessées dans les combats depuis 2015. Des chiffres loin de refléter la réalité qui serait bien plus dramatique.

Nadia K.